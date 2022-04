El Gobierno del presidente Gabriel Boric cumple un mes este 11 de abril. Los primeros 30 días del mandatario no han estado exentos de polémicas, la más reciente relacionada con la ministra del Interior, Izkia Siches.

En conversación con CNN Chile, el senador Manuel José Ossandón (RN) realizó un balance de este primer periodo. “No es un gobierno de transformaciones, sino que ha sido un gobierno de improvisaciones”, manifestó.

“Se anunció como un gobierno de transformaciones y creo que, hasta ahora, claramente hemos visto mucha improvisación, mucha juventud y está el trío Jackson- Boric-Vallejo que políticamente habla muy bonito, pero aquí hay una falta de planificación clara”, agregó.

Según Ossandón, un ejemplo de esto “es la ministra (Siches), que visita un sector creyendo que la van a recibir con aplausos y la reciben a balazos (…) Eligió visitar un sector donde está la gente que no quiere negociar y quiere violencia, en vez de haber dado una señal al haber visitado comunidades pacíficas”.

“Por otro lado, yo he visto que la mayoría de los gobiernos en sus primeros días, 15 días o un mes, tienen una batería de proyectos y propuestas para el futuro, pero aquí no hay ningún proyecto presentado en el Parlamento (…) No hay una planificación clara de un programa bien hecho con medidas concretas y prácticas”, añadió.

En cuanto a la condonación del CAE, el parlamentario sostuvo que “es un anuncio, pero aquí medidas concretas todavía no sabemos qué viene”. “El Gobierno debería aprender del tono del ministro de Hacienda, quien, a pesar de ser un especialista en economía, cuando está en la Cámara trata de convencer y explicar sin soberbia los problemas que hay”.

“Hemos escuchado disculpas desde el Ministerio del Interior, pero esta cartera es la que dirige, no puede transformarse en el ministerio de las disculpas”, dijo Ossandón, quien recalcó que “era muy bonito el discurso, pero claramente aquí tenemos un Gobierno confundido y con muy poca experiencia (…) Hemos visto un mundo al revés, un presidente blindando sus ministros, no los ministros blindando al presidente”.

Finalmente, el senador reconoció que el presidente “tiene que ser leal con sus ministros y no les puede quitar el piso, pero tiene que entender también que ser presidenta del Colegio Médico (Colmed) no tiene nada que ver con ser ministra del Interior y eso le puede pasar en muchos ministerios, esta inexperiencia”.

