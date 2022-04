¿Qué pasó?

En el marco de la próxima votación de los proyectos fusionados para un nuevo retiro de fondos de pensiones que se realizará este martes, desde la coalición del Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider anunció que va a rechazar un quinto retiro de las AFP.

¿Qué dijo la diputada?

“Yo voy a rechazar el quinto retiro porque este plan de recuperación inclusiva del Gobierno apunta a generar empleo a quienes más lo necesitan y porque este Gobierno ha sido sumamente claro que vamos a impulsar una reforma a las pensiones para terminar con el modelo de las AFP”, anunció la diputada Schneider.

Sin embargo, al ser consultada por los cambios de opinión en su coalición con respecto a votar a favor o en contra de un nuevo retiro, la diputada afirmó que nunca había estado de acuerdo con esta iniciativa.

“Yo no tengo ninguna disyuntiva, al menos desde el Frente Amplio, yo nunca he bailado por el quinto retiro, porque a mí me parece vergonzoso que un país no tenga otra respuesta que darle a la ciudadanía que ‘sálvense con sus propios ahorros, sálvense quién pueda ante una crisis como la que vimos’”, explicó la parlamentaria al matinal Mucho Gusto.

Agregó que “muchos parlamentarios y parlamentarias de mi sector, votaron a favor (de los retiros anteriores) porque estábamos en otro Gobierno, no había certeza de qué era lo que podía pasar con las pensiones y en ese momento la economía estaba en otro momento, hoy día tenemos una economía sobrecalentada“.

Por lo que, desde su perspectiva afirmó que la coalición “el Frente Amplio va a votar en contra, eso creo y eso espero”.

/gap