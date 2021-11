El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó detener a los alcaldes opositores que ganaron los comicios del pasado domingo en Venezuela.

En su programa de televisión “Con el mazo dando”, manifestó: “He observado por ahí que algunos de esta gente de la oposición que ganaron en algunos municipios andan como locos quemando cosas. Les voy a decir algo señores opositores que andan en esa actitud: no estamos para nada cuando ustedes hacían guarimbas”.

Y siguió: “Espero que se levante toda la información y los organismos del estado asuman lo que tengan que asumir. Que ganó alcalde y llegó quemando… bueno, ese tiene que ir preso. Fueron y atacaron emisoras comunitarias. ¿Por qué atacan emisoras comunitarias?”.

“Esta gente está acostumbrada a hacer eso porque es el fascismo, pero no estamos en las condiciones del 2015. Tengan cuidado, se le puede salir una rueda a la carreta y no vayan ustedes a equivocarse otra vez. A nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan y piensan”, continuó.

Por último, volvió a amenazar a los opositores con cárcel: “Que los organismos levanten la información y denuncien al que tenga que denunciar. Y si es alcalde va preso y va preso pues, por destrozar bienes del estado. No digan que no se los dije, no estoy amenazando a nadie pero aquí para que haya paz tiene que haber justicia”.

La Guardia Nacional Bolivariana volvió a estar en el centro de la escena este miércoles en las calles de dos estados claves para los resultados de las elecciones regionales en Venezuela: Apure y Barinas.

En el primero, efectivos enviados por el régimen de Nicolás Maduro reprimieron una manifestación, mientras que en la tierra de Hugo Chávez cerraron los accesos antes de la movilización convocada por Freddy Superlano, el candidato opositor que denunció al chavismo de obstruir los resultados oficiales de los comicios.

Superlano había convocado a una marcha desde todos los municipios hacia la capital del estado de Barinas para protestar frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sergio Garrido, secretario general del partido Acción Democrática, seccional Barinas, afirmó que el “PSUV (el partido oficialista) tiene temor de que el pueblo de Barinas venga a la ciudad a respaldar a Freddy Superlano, quien fue quien obtuvo el triunfo en la gobernación del estado”.

“Todos lo sabemos. Ellos están buscando medidas de presión para que el pueblo no salga a manifestarse pacíficamente. Es el temor que tienen y por eso actúan de esta manera”, expresó.

Y concluyó: “Aquí hay un pueblo dispuesto a defender el triunfo de Superlano. Las actas lo dan ganador y estamos dispuestos a defenderlo. Ellos saben que están perdidos y por eso buscan la forma de entorpecer”.

Freddy Superlano, candidato opositor a la gobernación de Barinas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llamó a marchar hasta la sede del CNE para defender lo que él considera su victoria en la elecciones regionales ante Argenis Chávez, hermano de Hugo Chávez.

“Ante la obstrucción que hay de que el pueblo de Barinas tenga conocimiento oficial, tenemos que ejercer la presión necesaria. ¡Hoy nos tienen que atender sí porque sí! En Barinas vamos a defender los votos y vamos a llevarlo a las últimas consecuencias”, dijo Superlano en las inmediaciones de la oficina regional del CNE.

El dirigente opositor aseguró el lunes que tiene las actas de votación que demuestran su triunfo en los comicios. “El CNE empieza a reconocer nuestra victoria. No arroja resultados aún a gobernador a pesar del 98,7% de las actas transmitidas, los resultados a diputados regionales ya fueron publicados y la MUD está arriba por 1.500 votos (0,7%)”, expresó en su cuenta de Twitter.

La MUD señaló en la misma red social que están a la espera de los resultados definitivos porque “quedan actas por totalizar”. “Estamos atentos a los resultados y acompañamos a los líderes locales y regionales de estos estados a resguardar los votos”, indicó.

Por su parte, Luis Lippa, candidato de la MUD a la gobernación de Apure, denunció inconsistencias en los resultados anunciados por el CNE que adjudicó el triunfo al chavista Eduardo Piñate, ya que la oposición obtuvo por un amplio margen las alcaldías de San Fernando, Rómulo Gallegos, Múñoz y Pedro Camejo, pero perdieron la Gobernación.

“En Puerto Páez doblamos, en Cunaviche doblamos, en San Fernando doblamos, en Biruaca hay muchos centros de votación donde doblamos y donde Piñate sale favorecido gana por 20, 30 o 9 votos”, dijo Lippa.

Por su parte, Isabel Santos, jefa de la misión observadora de la Unión Europea en Venezuela, presentó este martes su informe preliminar sobre las elecciones regionales del domingo, en el que se constató la “falta de independencia judicial y la no adherencia al estado de derecho”.

La diplomática portuguesa, que volverá al país a fines de enero o principios de febrero -según dijo- para presentar el reporte completo, añadió que “la campaña política estuvo marcada por el uso extendido de recursos del Estado”.

Expresó que “no hubo sanciones del CNE a las violaciones” y que los observadores del bloque “fueron testigos del establecimiento de puntos de control en los 23 estados y el Distrito Capital, a pesar de su prohibición explícita por el CNE”.

Posteriormente señaló: “Lamentamos el asesinato de un votante que estaba haciendo la fila para votar en Zulia. Un atentado en que resultaron heridas otras personas”; al tiempo que indicó que se constataron “agresiones a un observador electoral (aclaró que no era de la Unión Europea) y a dos defensores de derechos humanos. Actos como estos no tienen cabida en un proceso democrático”, subrayó.

