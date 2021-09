Son muchos los que creían que en 2021 se iba a responder a la gran pregunta: ¿Existen los extraterrestres? Lamentablemente, no ha sido así, por ahora. El pasado mes de junio, el esperadísimo informe del gobierno de Estados Unidos sobre ovnis dijo que no encontró evidencia de extraterrestres, pero reconoció que 143 informes de los llamados “fenómenos aéreos no identificados” desde 2004 no han podido ser explicados.

El informe fue publicado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en colaboración con el ejército. El objetivo del estudio era acabar con décadas de especulaciones, rumores y teorías de conspiración sobre los ovnis. Sin embargo, el efecto ha sido el contrario. Algunos de los casos más intrigantes fueron presenciados por pilotos de la Marina que informaron haber visto ovnis, e incluso los grabaron, en la costa este de los EE. UU. durante un período de meses en 2014 y 2015. Los pilotos, incluidos algunos que han hablado públicamente, dicen que los objetos misteriosos se movían con una velocidad y aceleración excepcionales que nunca antes habían visto. Y en algunos incidentes, los pilotos dijeron que los objetos se sumergían. El informe fue ordenado por el Congreso y parece ser que continúan las investigaciones sobre los ovnis. Sin embargo, Elon Musk lo tiene claro: ¡Existen los ovnis!

Ovnis en nuestro planeta

¿Los extraterrestres están entre nosotros? Esta es la pregunta que está recorriendo todas las redes sociales, a raíz de un tuit del CEO de SpaceX , Elon Musk, sobre la existencia de naves extraterrestres.

Tesla lanzó recientemente la décima versión de su función de software Full Self-Driving (FSD) , un complemento opcional que permite que sus vehículos conduzcan de manera autónoma durante parte del trayecto, pero no todo. Sin embargo, la función puede tener otra habilidad peculiar oculta, tal como sugirió Musk en un tuit esta semana.

“FSD 10 predice la altura de los píxeles de video directamente, sin necesidad de clasificar grupos de píxeles en objetos”, publicó Musk en su cuenta de Twitter. “En principio, incluso si un OVNI se estrellara en la carretera justo frente a usted, aún evitaría los escombros. Todavía falta algo de trabajo para afinar la sensibilidad”.

I’m not saying there are UFOs … but there are UFOs — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2021

Pero no contento con su publicación, el CEO de SpaceX fue más allá, y añadió un detalle que provocó todo un terremoto en la Twittersfera.

“No estoy diciendo que haya ovnis… pero hay ovnis”, escribió en otro tuit.

Y como no podía ser de otra manera, algunos de sus seguidores querían saber si su compañía aeroespacial SpaceX tenía evidencia de inteligencias extraterrestres y si revelarían ‘los secretos’. Pero lo cierto este no es el primer tuit de Musk sobre la existencia de ovnis y vida extraterrestre. Con una postura completamente diferente, el CEO de Tesla publicó en marzo de este año unos gráficos que calificó como el argumento más fuerte contra los extraterrestres.

Estos ilustraron que, si bien las cámaras han tenido un aumento casi exponencial de resolución desde el siglo XIX, las imágenes de ovnis siguen siendo tan borrosas como siempre. Y a principios de este año, Musk dijo que si bien no había visto personalmente ninguna evidencia de la existencia de extraterrestres, podría haber ‘civilizaciones muertas’ en el espacio. Y también en marzo de este año, el magante de la tecnología tuiteó una imagen de Marte, tomada por el rover Perseverance de la NASA, en la que se puede apreciar las huellas dejadas por el vehículo robótico en la superficie del planeta rojo.

En un principio era una imagen como muchas otras, a no ser que en el horizonte había un pequeño punto negro encima de las montañas, en el lado derecho de la imagen. Después de su publicación fueron muchos los que detectaron la anomalía y señalaron que el cofundador de SpaceX había publicado la imagen con la intención de revelar la verdad, la existencia de una civilización extraterrestre en el planeta rojo, e incluso de una colonia de humanos.

Como podemos comprobar los tuits de Musk no dejan indiferente a nadie. Y si todas estas publicaciones han provocado grandes polémicas, aún lo fue más la impactante revelación en respuesta a una pregunta sobre cómo dirige tantas empresas al mismo tiempo. Tal como informamos en MEP, el magnate de las empresas emergentes de tecnología Kunal Shah todo lo que quería saber era cómo el excéntrico multimillonario al frente de algunas de las empresas más grandes del mundo, ha logrado el éxito, con la inmensa carga de trabajo que conlleva. El fundador de CRED solicito a Musk, refiriéndose a él como el ‘Señor Oscuro’, que respondiera a sus preguntas. La respuesta fue directa: “Soy un extraterrestre”.

Lo que la mayoría considero que se trataba de una broma, de hecho, algunos lo interpretaron como una confesión descarada de su verdadero ser. Y a esto hay que sumarle los innumerables videos que muestra extraño objetos cerca de las naves de SpaceX.

/psg