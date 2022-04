Una ola de reacciones generó la entrevista que concedió Tonka Tomicic a Pancho Saavedra a través de redes sociales.

Se trata del retorno de la exconductora de Bienvenidos a la escena pública, luego del bullado caso relojes vip robados.

Cabe recordar que, durante los primeros días de 2022, el denominado “Rey del Oro”, Harold Vilches, conversó con Chilevisión en un reportaje donde afirmó que negoció joyas ilícitas con la animadora de Canal 13, luego que meses atrás su esposo Parived fuera investigado por presuntamente recepcionar joyas y relojes robados, lo que aumentó el “derrumbe” de su figura como rostro intachable de la TV.

En el diálogo con Saavedra, Tonka explicó que “guardé silencio porque pensé que todo iba a ir mucho más rápido, que las cosas se iban a aclarar y tomar un camino judicial… pero no ocurrió. Guardé silencio pensando en esperar y también dije ‘para qué me voy a involucrar en una carpeta, una investigación que fue filtrada’ (…) En esta investigación que aparece en los canales aparecen 7 mil personas, entre ellas mi marido”.

“Entiendo que se hayan fijado en él porque es más atractivo… pero hablaban como si fuera el único (…) entiendo a los medios, pero a él no lo han llamado ni siquiera a declarar… él está dispuesto a que lo llamen a entregar información, así me lo ha dicho y, por supuesto, yo le creo. Yo lo apoyo, soy su mujer, pero más que eso no puedo hacer”, detalló.

Además, precisó que “se han dicho muchas mentiras y es súper fuerte, pero dentro de eso quiero contarte que contraté un abogado (…) porque tampoco uno entiende cómo manejarse en estos terrenos. ¿Por qué? Porque yo me quiero defender. No me voy a detener y que todas las personas que han hablado mal de mí, se hagan responsables de lo que dijeron. No ahora, pero sí hay un trabajo que hay que hacer… porque hay gente que ha mentido”.

“¿Tú eres inocente?”, le preguntó Pancho Saavedra, a lo que respondió de forma directa. “Si tú me dices si soy inocente… no he cometido delito alguno, no he hecho nada malo. Tengo mi conciencia tranquila”, afirmó la ex Bienvenidos añadiendo que ni ella ni su marido están involucrados en la polémica con el “Rey del Oro”.

HABLÓ EL “REY DEL ORO”

Para conocer la versión de Vilches, una vez difundidas las declaraciones de Tomicic, la periodista de Zona de estrellas, Cecilia Gutiérrez, lo contactó.

Según la comunicadora, el denominado “Rey del Oro” afirmó que “primero se pilla a un mentiroso que a un ladrón”.

“Él desmiente a Tonka, dice que está mintiendo. Dice que no gana nada con mentir, con inventar, que tiene el respaldo de las transacciones que hizo con Tonka”, precisó Gutiérrez.

“Él dice que tiene más antecedentes que no hace públicos, tiene un resguardo además de los documentos que había presentado que reafirman lo que él está diciendo”, concluyó la profesional.

/psg