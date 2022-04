El anuncio del gobierno de Gabriel Boric de ingresar al Congreso un proyecto alternativo al quinto retiro de fondos generó fuertes cuestionamientos de la oposición al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Los representantes de derecha en el Congreso aseguraron que hoy el secretario de Estado quedó sin piso y que perdió la batalla ante el Partido Comunista (PC). Por otro lado, acusaron que en el proyecto del Ejecutivo habría “discriminación arbitraria” por el hecho de determinar en qué se pueden gastar los fondos de pensiones de las personas.

“Como señal política el PC le ha doblado la mano a Mario Marcel. Ayer hicieron que Marcel expusiera tres horas en la Comisión de los negativo, de los nefasto para la economía, de cómo afectaba esto a la inflación y estoy seguro que el único en la mesa que no sabía lo que venía era Mario Marcel. Esto pone la credibilidad y peso político de Marcel en entredicho. Es el PC el que nuevamente nos demuestra que gana”, indicó el jefe de bancada de los diputados UDI, Jorge Alessandri.

Sobre el mensaje del gobierno ingresado al Congreso, el diputado gremialista aseguró que “si bien es bien intencionado, lo que se hace acá es un retiro focalizado, pero es la ley la que decide en qué lo puedes gastar y cuando todos sabemos que las familias están en necesidad, cada uno sabe donde le aprieta el zapato”.

En ese sentido aseguró que “Mario Marcel ninguneado absolutamente por el resto del gobierno. El gobierno es el que quiere meter la mano a nuestro bolsillo, porque es nuestra plata y esto no detiene el alza de precio de los alimentos, que es lo que tiene más preocupada a las familias chilenas, no detiene la inflación”.

En la misma línea el jefe de bancada de los diputados de RN, Andrés Longton, opinó que “acá tenemos un ministro de Hacienda que no tiene piso en su sector”.

Sobre el actual proyecto de retiro en trámite, Longton aseguró que “yo creo que hay ánimo de que se frene el quinto retiro como está planteado hoy, sobre todo porque eso va a afectar el bolsillo de todos los chilenos. Los productos de necesidad básica van a seguir sabiendo y eso es una realidad y finalmente los recursos no van a poder ser utilizado para los fines que hoy querían ser destinados”.

Y agregó que “lo que nosotros esperamos es qué va a ocurrir con esas 4 millones de personas que no tienen ningún fondo y que se van a quedar mirando para arriba. Y tampoco es cerrarle la puerta a los retiros de fondos de pensiones”.

Mientras que el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, sostuvo que “lamentablemente perdió la batalla el ministro de Hacienda. Estamos echándole mano a los fondos de pensiones”.

“El dinero de los fondos de pensiones tienen un solo fin, que es resguardar las pensiones de cada uno de los chilenos”, cerró.

Discriminación arbitraria

Otro de los puntos del proyecto del gobierno que fue cuestionado por la oposición fue el hecho de que se establezca en qué casos se puede hacer uso de los dineros de los fondos de pensiones.

“La ley en Chile no se puede discriminar arbitrariamente. Muchas veces la ley pone requisitos para beneficios del Estado, pero jamás en la historia republicana de Chile, la ley ha puesto beneficios para lo que puedes hacer con tu plata, no es un beneficio del Estado, nos están diciendo que mi plata la podemos gastar en las cuatro cosas que se le ocurrieron a algunos ministros a espalda de Mario Marcel”, aseguró Alessandri.

Longton en la misma línea alertó que “claramente si el día de mañana esto se judicializa la gente con justo derecho va a decir ‘por qué no puedo sacarlo para este fin, pero sí puedo sacarlo para este otro fin’. Es decir, los fondos fueron destinados para un solo fin y claramente eso va a ser puesto en entredicho el día de mañana por vía judicial u otra vía”.

Mientras que Undurraga planteó que “lo relevante es que con este proyecto las personas que pudieran concurrir al mismo, están perdiendo libertad. No son dueños de sus fondos. El Estado les está diciendo, a través de esta ley, cómo tienen que utilizar los mismos”.

“Las personas que no tienen ningún tipo de deuda y tienen otro tipo de necesidades que no están tipificadas en este proyecto de ley, no van a poder hacer retiro. Hay una discriminación arbitraria y lamento que se haya abierto la puerta a un quinto, sexto o séptimo retiro”, cerró.

