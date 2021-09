Pidió perdón y luego pasó. Así respondió Gabriel Boric, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, a los emplazamientos de los otros abanderados sobre los acontecimientos que lo vinculan al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un legado que incluso se comprometió a defender tres años atrás.

En medio del debate presidencial emitido este miércoles por CNN y Chilevisión, el candidato del Frente Social Cristiano le recordó al diputado por Magallanes su reunión con un antiguo miembro del FPMR. “El que se reunió con terroristas, el que defendió al Frente Manuel Rodríguez y exhibió una polera de Jaime Guzmán asesinado fue él. Tú has ejercido violencia en contra de las personas, personas honestas que hacen el bien”, sostuvo José Antonio Kast.

Ante eso, Boric aseguró que “cuando me equivoco soy capaz de reflexionar de mis errores y pedir perdón. En el caso de la polera que tú mencionas eso fue exactamente lo que hice, porque de los errores es una oportunidad para aprender y eso es una máxima que en política está muy ausente”. A lo que Kast volvió a apelar: “¿Pediste perdón por reunirte con un terrorista asesino? ¿Por defender al Frente Manuel Rodríguez?“, pero la respuesta de Boric al ser increpado fue: “Voy a pasar”.

El líder del Partido Republicano se refería a tres ocasiones en las que el diputado magallánico se ha acercado al Frente Patriótico, eventos que podrían pesarle en su campaña presidencial.

El analista político Marco Moreno afirma que “para una parte del electorado puede ser una dificultad, pero ya ha diseñado la estrategia de pedir disculpas y decir que se equivocó”. Una estrategia que busca, según el académico de la Universidad Central, “compensar ese error, porque para el electorado moderado esto podría parecer un problema”.

Uno de los hechos más recordados fue la difusión de un video grabado en 2017, donde el entonces diputado del Movimiento Autónomo, Gabriel Boric, recibe una polera estampada con el rostro del asesinado fundador de la UDI, Jaime Guzmán y la muestra risueño a la cámara. A pesar de que Boric pidió perdón, el hecho provocó, incluso, que la Comisión de Ética de la Cámara lo multara con el 5% de su dieta parlamentaria.

Pocos meses después el diputado se comprometió a defender el “legado” del FPMR, durante una manifestación que realizaron, afuera del Congreso Nacional en Valparaíso, simpatizantes del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, también conocido como “Comandante Ramiro”, uno de los autores del crimen de Guzmán. “El legado del Frente (Patriótico Manuel Rodríguez), tanto del Frente como el Frente Autónomo posteriormente, es algo que tenemos que defender en la historia“, señaló el diputado en enero de 2018.

“Permítanme humildemente expresarles todos mis respetos, y mis respetos también a la distancia a Ramiro, a la lucha que ustedes como familia están dando por la dignidad”, añadió Boric.

Su promesa de mantener el legado pasó desapercibida hasta noviembre del mismo año, cuando se conoció que el diputado frenteamplista se reunió a principios de septiembre en París con el asilado Ricardo Palma Salamanca, perteneciente al grupo de los fugados de la Cárcel de Alta Seguridad dos décadas atrás. El encuentro se llevó a cabo mientras Chile solicitaba la extradición del exfrentista para que siguiera cumpliendo sus condenas por su participación en la muerte de Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, en Chile, las que quedaron inconclusas desde 1996 tras su fuga de la cárcel.

Ante los cuestionamientos por esa reunión en Francia, el ahora candidato presidencial aseguró que quería conocer personalmente su testimonio tras la fuga que protagonizó. “Nos encontramos durante 30 minutos, en los que conversamos sobre su entonces solicitud de asilo”, indicó.

La Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas frustró la solicitud de extradición que perseguían las autoridades nacionales y el asilo fue defendido por Boric, quien aseguró que no existía un estado de Derecho sólido en los 90. En tanto, el otro acusado por el asesinato, Raúl Escobar Poblete -alias “comandante Emilio”- fue extraditado desde México y llegó a Chile ayer para enfrentar su proceso ante la justicia.

Estos hechos fueron recordados también por el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien en las preguntas cruzadas del debate presidencial emplazó a Boric preguntándole si estaba del lado de la violencia o de la democracia.

“Gabriel dijiste que por inmadurez habías apoyado al Frente Patriótico Autónomo, que cometía delitos en democracia… También dijiste que por inmadurez habías posado con una foto de alguien que había sido asesinado en democracia… Extraditaron a una persona que había sido asesina de un senador en democracia y votaste en contra de su extradición el 2018”, fueron los dardos lanzados por el candidato oficialista. A los que Boric se remitió a contestar que estaba del lado del “diálogo para solucionar los conflictos”.

“Cuando he cometido errores los he reconocido”, reiteró, dejando inconforme a Sichel quien cerró diciendo: “No me respondió”.

Marco Moreno plantea que los contrincantes del frenteamplista ya han usado esta estrategia anteriormente, pero “el efecto no ha sido tan significativo, porque el electorado donde eso podría influir es un electorado que no va a votar por Boric”.

Comparte la visión Mauricio Morales, analista político y académico de la Universidad de Talca quien asegura que estos hechos no pesan en la campaña. “En el debate de ayer fue claro en señalar que se había equivocado al exhibir la polera de Jaime Guzmán asesinado. Si el objetivo es debilitar su candidatura, las críticas debiesen provenir de otra dimensión que es la gobernabilidad democrática”, afirma. Advierte que “la presencia del PC en sí mismo ya representa un problema por la postura vacilante sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue inicialmente el brazo armado del Partido Comunista -ahora compañeros de pacto del Frente Amplio– en el período en que adoptaron todo tipo de formas de lucha en contra del gobierno de Augusto Pinochet, incluyendo la vía armada. Según el experto electoral, Axel Callís, esa “marca” no tiene implicancias para el candidato del pacto, Gabriel Boric, ya que “aduce a lenguajes y electorados que van de salida”. Pero sostiene que “se podría criticar la unidad con el PC por la agenda propia del partido o por la falta de lealtad política en la Convención Constitucional”.

“El PC tiende a privilegiar otros intereses en la Convención, en vez de privilegiar una agenda de gobernabilidad futura. Uno podría decir que esos socios no son confiables, pero no por marca, sino por agenda”, concluye.

