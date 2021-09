El candidato presidencial, Sebastián Sichel, abordó la situación política en el país, instancia en la que se refirió a la futura gobernabilidad de cara a los comicios del 21 de noviembre, asegurando que “hay una centroderecha en Chile que evolucionó y una izquierda que involucionó”.

Se trató del primer capítulo de un nuevo ciclo del programa de Icare “En Persona: Conversaciones sobre la vida, el país y el futuro”, transmitido por EmolTV, instancia en la que Cristián Warnken conversó en profundidad con el aspirante a La Moneda.

En ese sentido, el ex ministro, entre otras materias, fue consultado por la dificultad para lograr acuerdos en el actual escenario.

“Yo soy de una coalición de centroderecha y estoy orgulloso y quiero que la gente de derecha vote por mi. Yo soy una persona de centro y lo he dicho muchas veces. Pero a partir de eso yo creo que primero hay una centroderecha en Chile que evolucionó y una izquierda que involucionó”, manifestó al respecto.

Añadiendo que en los 90′, “viví el debate de defender cosas que hoy día son absurdas, como los senadores designados por ejemplo. Yo siento que la centro derecha chilena evolucionó positivamente. En un Gobierno como el saliente y del que yo fui parte hay transferencias públicas, uno se atreve a decir que el Estado tiene que apoyar a la familia que no tiene, etc”.

Con lo anterior, Sichel explicó que “la izquierda involucionó. Se enamoró de la violencia de nuevo, tienen una dosis de inmadurez gigantesca”.

En ese contexto, se refirió al programa de gobierno del abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, señalando que “dice que va a recaudar 8 puntos del PIB en ocho años y los estudios dicen que en 117 países que estudiaron solo hicieron eso Argentina y Turquía y los dos quebraron a los cuatro años, o cuando dice que va a subir los impuestos a las tasas de embarque, a las compras de auto nuevo, a la crianza de gallina… yo digo ¿él no sabrá que la gente que más consume huevo o que más compra autos en Chile por primera vez es la clase media? Se fue a otro mundo que ya había fracasado tantas veces”.

Con lo anterior, aseguró que “la gran pregunta es qué pasó con los reformistas. Yo creo que hay un mundo de reformistas que está escondido, callado, porque la tiene miedo al fantasma de Pinochet todavía y no se da cuenta de que esa no es la conversación de la centroderecha moderna. La centroderecha moderna, con gente de centro como yo, está conversando sobre el futuro y no sobre el pasado”.

“Esos mundos de centro desaparecieron, mucho reformista en Chile no tiene interprete. Quiero ser ese interprete, pero también decirle al mundo de la derecha más tradicional: sí, pero respetando las reglas; sí, pero cuidando las cosas bien hechas; si pero manteniendo el orden y la seguridad, y yo creo que eso es lo que nos faltó en algún minuto”, concluyó en la materia.

Por otra parte Sichel también fue consultado por las voces que señalan que su gobierno sería la “continuidad” del Presidente Sebastián Piñera.

“Cuando a mi me dicen ‘usted es la continuidad de Piñera’ yo digo que están locos. Lo que pasó aquí es que los últimos dos gobiernos, de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet son el mal cierre de un ciclo. El fracaso de un ciclo que tuvo como una repetición, hubo dos capítulos adicionales que están demás. No sé si están demás como gobierno, pero cerraron una etapa y lo que tenemos que hacer es empezar un nuevo ciclo en que la colaboración sea la regla, que la solución de la dimensión ética del problema sea la urgencia, pero también la solución práctica para las personas”, indicó.

