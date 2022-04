Diversas reacciones ha generado en los miembros del Senado la decisión del pleno de la Convención Constitucional de eliminar la Cámara Alta y reemplazarla con una Cámara de las Regiones -lo que se visó esta tarde durante la votación del informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político.

Varios legisladores se mostraron preocupados luego de que se rechazaran artículos sobre las atribuciones de este nuevo órgano, por lo que, afirman, no hay claridad en cómo se estructurará la forma de gobierno.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), indicó que la votación de hoy “da una señal de alerta”, al indicar que “se aprobaron retazos no del todo coherentes”.

“En caso de que esto no se mejore, obviamente a través de la ley tendrá que establecerse la regulación complementaria para que el sistema político sea un todo coherente. Respecto de la transición, será algo que deberá establecer la propia Convención tomándose los tiempos necesarios para que no se produzca un Transantiago institucional “, agregó.

Por su parte, el timonel de RN, Francisco Chahuán, subrayó que “el Senado ha sido institucionalmente el lugar donde mejor se han representado a las regiones, a diferencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, que es esencialmente política”, por lo que hizo un llamado “a que impere la racionalidad para que tengamos una institucionalidad democrática fortalecida.”

Agregó que “no se trata de reinventar Chile cada cuatro años por mayorías circunstanciales, sino de fortalecer nuestra democracia”, aclarando que “no estamos defendiendo nuestros trabajo (en mi caso estoy de salida) sino la tradición republicana del país de 200 años, que ha permitido mejorar nuestra institucionalidad democrática y un sistema de contrapesos que es esencial en los regímenes presidenciales”.

En tanto, el senador RD Juan Ignacio Latorre valoró la decisión adoptada por el órgano redactor, como una expresión de la transversalidad presentada en la Convención.

“Quiero valorar la decisión que ha tomado la Convención Constitucional en cambiar el actual Senado por una Cámara de las Regiones. Es un proceso democrático, que fue aprobado por más de 2/3, 104 votos a favor, que representa una transversalidad de las fuerzas sociales y políticas que representan a la Convención Constitucional. Las atribuciones todavía están en discusión, tendrá que volver a la Comisión y luego al Pleno”.

Por su parte, el senador PS Juan Miguel Insulza, afirmó que en la votación del pleno de esta tarde se demostró que la Convención “no tiene una idea clara de formas de gobierno” y llamó al Ejecutivo a expresar su postura sobre el tema.

“El problema que se está planteando hoy va más allá de si hay Senado o no. La pregunta es si va a haber o no una forma de gobierno, porque la mayor parte de los artículos han sido rechazados (…) La base del constitucionalismo es que se cree una forma de gobierno, y aquí no se está haciendo. Me parece muy evidente que esta Convención no tiene una idea clara de formas de Gobierno y este es su segundo fracaso consecutivo, y ya debería empezar a preocuparnos”, sostuvo el legislador.

“El gobierno debería decir algo. El secretario general de la Presidencia (Giorgio Jackson) no puede simplemente decir ‘vamos viendo qué es lo que pasa’, como dice habitualmente. Nosotros queremos saber qué es lo que pasa, qué postura va a tener el gobierno”, destacó.

Asimismo, la jefa de bancada de RN, Paulina Núñez, calificó la medida como “una mala noticia para Chile”

En este sentido, aseguró que “eliminar el Senado es dejarnos sin contrapeso, más allá de quien esté gobernando y difícilmente vamos a poder avanzar con acuerdos si ese gobierno que está de turno va poder hacer y deshacer porque se va encontrar con sólo una cámara con la cual entenderse y porque una eventual mayoría circunstancial puede rápidamente modificar su opinión en el marco de una negociación”.

Finalmente, el senador independiente Pedro Araya indicó que “estamos viendo que no hay una cierta consistencia lógica, una arquitectura jurídica respecto de cuáles son las instituciones que se están creando hoy en el país. Lo que está pasando hoy respecto de la institucionalidad política con el Senado, uno lo puede mirar y se replica también en el Poder Judicial”

Al respecto, Araya realizó “un llamado a la Convención Constitucional a actuar con cierta cordura respecto de lo qué se está haciendo”.

