Anoche Renovación Nacional determinó que entregará su respaldo a José Antonio Kast para la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre, donde el candidato de Republicanos enfrentará a Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad.

“El 96,5% de los consejeros de Renovación Nacional han aclamado como candidato presidencial para la segunda vuelta del partido, a José Antonio Kast”, dijo el timonel de la tienda, Francisco Chahuán, en medio de aplausos.

Anuncio que se hace público la misma jornada en que Evópoli manifiesta su apoyo a Kast, aunque marcando distancia al aclarar que el partido “no es lo mismo que Republicanos” y que trabajarán “desde una posición de independencia” sin ser parte de gobierno. Es más, hoy la UDI hizo entrega de una propuesta programática a Kast denominada “25 medidas en temáticas de mujeres”.

Gestos explícitos que no convencen al senador Manuel José Ossandón (RN) de seguir a ciegas a José Antonio Kast, a menos que haga cambios estructurales en su programa en dirección al centro. Así explicó esta mañana en conversación con Radio Universo.

“El domingo nos enseñó muchas cosas. Primero, que tenemos un candidato que ofrece solo orden y otro que ofrece solo cambios. Claramente no se puede hacer cambios sin orden, ni tener solo orden, porque la gente quiere cambios. (…) El que sea capaz de convencer a los chilenos y chilenas de que se harán cambios, pero en orden, ese va ganar”, dijo el senador.

“Boric tiene un problema serio, que es el PC, que tiene un historial y que ya le ha dado señales súper duras de que los cambios no son tan fáciles. Kast tiene la suerte de que puede atraer a mucha gente para trabajar en una derecha más social, inclusiva, solidaria. Y si no lo hace, no va ganar. Así de claro”, continuó el exalcalde de Puente Alto.

“Jamás voy a votar por una persona de izquierda apoyada por el PC. Pero hoy día, con el programa que tiene Kast, tampoco”, sentenció.

“El tema de orden, Boric no se ha dado cuenta, que la izquierda ha sido bien débil en este aspecto, y ahora ha salido dando declaraciones bien poco creíbles, con el tema del indulto se está echando para atrás con los delincuentes, hay un cambio tremendo. Con el PC, eso es un tremendo problema. Se tomó un café con Jadue y al día siguiente salió el alcalde a decirle que el programa no se mueve 1 cm. Después dijo que Jadue se va quedar en el municipio porque lo hace muy bien, y de nuevo salió el PC”, dijo Ossandón recordando episodios de tensión al interior de Apruebo Dignidad.

“(…) Cosa que no le va pasar a Kast. Pero si quiere el apoyo de todos nosotros, tiene que hacer cambios en su programa. Por ejemplo, Kast tiene que asegurarnos que no habrá ningún retroceso en la gratuidad de la educación. Segundo, tiene que estar realmente dispuesto a cambiar el sistema de AFP”, ejemplificó respecto a los cambios que debe hacer el exdiputado UDI para contar con su voto.

“En este minuto, creo que lo peor que le puede pasar a pasar a Chile es que ganen los extremos. Ambos hicieron programas para nichos, y eran candidatos que iban medio de arroz graneado. (…) El que tenga la habilidad no de andar buscando líderes, si no que de cambiar su programa, ir al centro, buscar el sentido común, a que no somos enemigos de los chilenos por un lado u otro, condenar la violencia; ese va a ganar”, evaluó Ossandón.

“Es más creíble que una persona como Kast incorpore a su programa estos conceptos que Boric. Porque además Boric tiene un socio muy duro y muy conocido en el mundo, que tiene una doctrina super fracasada y antidemocrática, que tiene hartos factores. Cuando pasa el tema de octubre, vi gente celebrar que habían quemado el metro porque era el ícono del neoliberalismo y el desarrollo. Pero al día siguiente, tenían que irse a pata y estaban super arrepentidos. Hoy día la gente está molesta con estas protestas que terminan destruyendo todo, porque la cuenta la pagan la gente más pobre”, dijo en pos del orden que, a su juicio, es una garantía ausente en el programa del diputado por Magallanes.

Por otro lado, destaca que las demandas sociales no puede estar fuera de un plan de gobierno del Frente Social Cristiano. “Si Kast no se abre a reconocer que el 18 de octubre fue legítimo y que la gente quiere cambios, y que no tuvo que ver Maduro y los venezolanos… Él tiene que asumir que la gente quiere cambios. Si cree que puede mantener las AFP, no va ser Presidente, porque la gente no va votar por él”, ejemplificó nuevamente Ossandón.

“Y si Boric cree que va a cambiar todo y que va poder seguir atacando a los Carabineros, y destruir todo y que da lo mismo, y que el tema de la delincuencia siempre lo mezcla con DD.HH. Otro tema que debe incorporar Kast, tiene que asumir que hubo violación a los derechos humanos, y tiene que garantizar que no se van a violar nuevamente los DD.HH.”, añadió como otro tema que considera debe evaluarse en ambos programas de cara a la segunda vuelta.

“Tienen un periodo para hacer transformaciones (en los programas), lo que es razonable para los dos. Es lo que deben hacer. Dos programas absolutamente improvisados que le hablaban a los nichos. Los dos tienen una tremenda oportunidad, pero la cancha la tiene mucho más fácil Kast porque no tiene los socios que tiene Boric. No hablo contra personas, tengo muchos amigos y gente conocida que es comunista, pero los comunistas son mucho más ideológicos, intransigentes e ideológicos, y la gente les tiene miedo. No sé si Boric va ser capaz de gobernar con sentido común con un grupo como ellos”, concluyó.

Finalmente, consultado nuevamente respecto a si Kast cuenta con su voto, Ossandón declaró que “Con el programa como está, hago una raya en todo el voto (nulo). Pero sí espero que haga cambios hacia el centro”.

