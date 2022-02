El libro de memorias del príncipe Harry incluirá revelaciones que “sacudirán el núcleo de la Monarquía (británica)” y que serán particularmente críticas con la esposa de su padre, Camilla, según señala un allegado del hijo de Carlos de Inglaterra, en declaraciones publicadas este domingo por el Sunday Mirror.

Amigos del duque de Sussex, que actualmente vive en California con su esposa, Meghan, y sus dos hijos, Archie y Lillibet, pronostican que el libro destapará sus verdaderos sentimientos hacia la duquesa de Cornualles.

”Tiene muchas cosas que decir. La gente cree que mantiene un perfil discreto por respeto a la familia pero no es eso. Está escribiendo un libro”, apunta esa fuente.

Agrega que Harry “tiene firmado un contrato multimillonario y se está guardando muchas opiniones por eso. El contrato especifica que debe incluir detalles personales y familiares”.

Ese amigo asegura que las memorias “sacudirán el núcleo de la monarquía”.

Se espera que el libro explorará la infancia de Harry, su época en el Ejército -incluyendo cuando estuvo en la guerra de Afganistán-, y su matrimonio con la estadounidense Meghan Markle.

La reina Isabel II confirmó recientemente que Camilla, de 74 años, será reina consorte cuando su hijo, Carlos, llegue al trono.

Harry empleó su última comparecencia pública, una videollamada hecha esta semana al ex capitán de la selección galesa de rugby, Gareth Thomas, para rendir un tributo a su malograda madre, Diana de Gales.

Durante esa intervención, no obstante, el hermano pequeño del príncipe William no aludió al anuncio de Isabel II, un silencio que habla por sí solo, según dice al citado periódico un allegado al príncipe, según el cual Harry no mantiene una relación cercana con Camilla.

”Aunque las tensiones entre ambos se han suavizado a lo largo de los años, ha sido más para mostrar unidad que por ser una relación cercana”, apunta.

Según esa fuente cuya identidad no se ha identificado, “al principio hubo grandes problemas (entre ellos) pero Harry y su hermano William crecieron y maduraron, las cosas mejoraron y ahora pueden convivir como adultos. Nunca han tenido una relación cercana y no la tienen”.

El diario británico apunta que las memorias de Harry podrían publicarse antes de Navidad.

EL TEMOR DE CARLOS

El príncipe Carlos invitó a su hijo Harry que se quede con él durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II para arreglar su relación y asegurarse de que no destroce a Camilla Parker-Bowles en su libro de memorias, según informó el diario británico Daily Mail.

De acuerdo al citado medio, el heredero al trono le ofreció al duque y a la duquesa de Sussex quedarse con él en su residencia oficial con la esperanza de conocer a su nieta Lilibet, nacida en California en junio del año pasado. En el caso de que Harry acepte la invitación de su padre sería la primera vez que la familia real se reúne bajo el mismo techo desde que el príncipe y Meghan Markle renunciaron como miembros de la realeza en marzo de 2020.

Los medios locales aseguran que el príncipe Carlos teme que su hijo menor critique en su biografía a la duquesa de Cornualles por la relación que tuvo con su padre cuando este aún estaba casado con su madre, la fallecida Diana de Gales.

Una fuente le dijo a The Sun: “Harry es ferozmente leal y protector con su difunta madre y su legado, y no aprobaba que Camilla se convirtiera en el gran amor de la vida de su padre”

“Es comprensible que encontrara esos primeros años increíblemente difíciles, y podría culpar públicamente a Camilla por mucho de lo que él cree que salió mal en su infancia y el trauma que causó toda la situación”, añadió la fuente.

“Carlos es profundamente protector con Camilla. Lo último que necesita, especialmente en un año de celebración que debería ser todo sobre la reina, es que Camilla ser derribada en un momento en que la gente finalmente le ha tomado afecto”, añadió.

Harry dijo que sus memorias, que serán publicadas por Penguin Random House, las escribirá “no como el príncipe” que fue, sino como el hombre en el que “se ha convertido”.

“Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”, afirmó el príncipe. “He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y espero que al contar mi historia, los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas, pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que es preciso y totalmente veraz”, expresó el duque, que el tercer lugar en la línea de sucesión al trono británico.

