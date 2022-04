El presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que es posible que se apruebe el retiro masivo de fondos de pensiones, el cual se votará esta tarde en la Cámara, afirmando que “no estamos para resolverle los problemas al Gobierno, si ni siquiera es capaz de sentarse a conversar”.

En entrevista con Radio Cooperativa, Macaya explicó que “cuando hay una duda respecto de qué quiere hacer el Gobierno, hay que poner un acento en lo que quiere hacer la constituyente con los fondos de pensiones de los chilenos, acá hay una discusión de que ni siquiera se trata de la realidad, de la necesidad de las cuarentenas, que ocurría con los retiros anteriores o la falta de ayudas estatales, sino es en definitiva la posibilidad de que te roben la plata y es la razón porque muchos de los parlamentarios que en su momento hemos estado en la posición de votar en contra de los retiros, hoy estemos en esta reflexión”.

Consultado respecto a la idea de que hoy se apruebe la medida, Macaya indicó que “hay una posibilidad de que eso ocurra, nosotros hemos definido que no estamos para resolverle los problemas al Gobierno en esa materia, si ni siquiera es capaz de sentarse a conversar”.

A su juicio, “le estamos dando una oportunidad al Gobierno de ojalá generar conversaciones en el marco de la reforma previsional, le estamos dando una oportunidad al Gobierno de dar una garantía de que no se van a expropiar los fondos de los trabajadores y tercero, es que queda también un trámite legislativo”.

Respecto a la idea de que el Gobierno envíe un proyecto de reforma de pensiones, Macaya expresó que “no se trata de creer o no creer, se trata de hechos concretos que den una garantía, primero de que la plata de los trabajadores son inexpropiables, justamente ese es el gatillante por el cual muchos parlamentarios que votaron en contra hoy están disponibles de votar a favor”.

Sobre la posibilidad de esta reforma de pensiones entre el tercer trimestre, consideró que “una respuesta absolutamente tardía a una cuestión que tiene que estar sobre la mesa hoy en materia de negociación política, qué proyecto se va a presentar en materia de reforma constitucional para garantizar la propiedad de los fondos de los trabajadores, y algo que le importe a los constituyentes que están hoy en la Convención y que son afines al Gobierno y que se han pasado por cualquier lado las disposiciones que buscan garantizar los fondos de los trabajadores”.

El senador UDI además afirmó que “no me gusta tampoco el proyecto alternativo del Gobierno, si yo tuviera que votar ambos proyectos los votaría ambos en contra, pero me pasa que teniendo empatizar con este miedo y esta sensación de que finalmente no hay señales concretas por parte del Gobierno que garanticen que los fondos de pensiones no se los van a llevar a otro lado”.

