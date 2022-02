Esta semana el pleno de la Convención Constitucional comenzó a votar, en general, las primeras propuestas de normas que podrían quedar plasmadas en el proyecto de la nueva Carta Fundamental.

El martes el hemiciclo aprobó 14 de los 16 artículos del primer informe proveniente de la Comisión de Sistemas de Justicia, cuyas normas aprobadas serán discutidas en particular la tarde de este jueves, mientras que la jornada del miércoles se votó -también en general- el informe de la Comisión de Forma de Estado donde 28 de los 36 artículos propuestos alcanzaron el quórum de los 2/3.

Dentro de los artículos aprobados en la sesión plenaria se cuentan los artículos relativos a la definición de Chile como un estado regional, plurinacional e intercultural, “conformado por unidades territoriales autónomas” (art.1), a la autonomía de las regiones y comunas, como también “autonomías territoriales indígenas y territorios especiales” (art.2), y que cada territorio autónomo -regiones, comunas o territorio indígena-, están “dotadas de autonomía política, administrativa y financiera” (art.5).

La convencional por el distrito 11, Marcela Cubillos, conversó en Radio Duna sobre la discusión que se vivió ayer en el órgano redactor y comenzó refiriéndose a las horas de trabajo de la Convención -comisiones en la mañana, pleno en la tarde que se extiende hasta la noche- y al respecto dijo que “es un pésimo sistema. Pero el texto no está saliendo mal por la hora, está saliendo mal por el exceso de ánimo refundacional, a la hora que sea”.

Sobre los artículos aprobados en la jornada del miércoles en el pleno, a su jucio, “ya quedó un cambio en la forma de Estado que tiene Chile muy radical. Se aprueban estas regiones autónomas en que cada una se va a poder dar su propio estatuto, básicamente su propia mini Constitución, darse la organización política, administrativa y financiera que quieran”.

En ese sentido, agregó que “lo que se hizo ayer no fue mejorar la descentralización, no fue mejorar la participación de las comunas ni nada, simplemente se creó un sistema que no es ni federal ni regional, sino que una mezcla a la chilena que claramente aumenta los cargos políticos, aleja a las personas al final de las decisiones y hace ingobernable porque es un sistema tremendamente complejo.

De acuerdo a lo señalado por la exministra de Educación, “hay un grupo que está diseñando, académicamente, desde arriba, una estructura de país pero que hacia abajo no tiene cómo funcionar (…) O sea, tratar de copiar un sistema como el de España pero sin los recursos de los países europeos, sin la monarquía que une al país, es una mala copia”, dijo apuntando que esto hace un país ingobernable y que, también, provocará problemas de diferencias económicas en las regiones.

Por otra parte, enfatizó sobre la actitud del pleno en las instancias de discusión y deliberación. “El pleno, con la composición que existe hoy día en la Convención, en que la izquierda tiene de sobra los dos tercios, el pleno no va a ser un factor de moderación y no lo ha sido, ni en la votación de antes de ayer ni en la de ayer. Están metidos en un microclima por un diseño académico para redefinir y redibujar Chile”.

Asimismo, fue consultada por el rol de su sector en la Convención, considerando la cantidad de constituyentes que lo componen y donde ella misma dice que están lejos de lograr el tercio de representatividad. Incluso, ejemplificó que sumando a los convencionales de la exConcertación “tampoco dan los votos, ni los de ellos ni lo nuestros ni sumado”.

“Tenemos un rol que es poco incidente”, expresó y añadió que por esa razón, “hacemos miles de propuestas por comisiones, miles de indicaciones por mejorar las alternativas, pero la verdad es que no hay ningún interés en hacer una Constitución que sea más transversal. O sea, quieren una Constitución en la que se ponen de acuerdo entre ellos, tienen los votos, y la sacan adelante”.

Por último subrayó que “uno siente que adentro hay una visión, de verdad, muy refundacional, muy maximalista y lo que más me preocupa, muy divisionista de los chilenos”.

