Un agricultor indio llamado Mulayam Singh desenterró este lunes un diamante de 13,47 quilates de alta calidad valorado en más de 5 millones de rupias (unos 66.300 dólares), informa India Today.

Fortune shone on farmer Mulayam Singh when he unearthed a 13 carat diamond valued at upwards of Rs 50 lakh while excavating in Madhya Pradesh’s Panna district.#MadhyaPradesh (@ReporterRavish)https://t.co/sW1Q2ZRzoa

