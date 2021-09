“El populismo ha campeado y es muy peligroso este tipo de ley en época electoral, aquí se traicionan las vocaciones de mayoría, como decía el senador Claudio Alvarado, por el sálvese quien pueda”, aseguró el diputado de Evópoli Francisco Undurraga, vocero del comando del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, por la aprobación del proyecto de cuarto retiro de 10% de los fondos previsionales.

El proyecto avanzó al Senado con votos de diputados oficialistas, pese al llamado que el candidato hizo para que no lo aprobaran y las gestiones que realizaron para ello.

“Evidentemente que las confianzas quedan dañadas”, reconoció Undurraga en entrevista con radio ADN, señalando que en el conteo que hacían de los votos estuvieron por conseguir que el proyecto fuera rechazado, pero hubo legisladores que no señalaron “con claridad cómo iban a votar”.

“No creo que haya una desafección con la candidatura de Sebastián Sichel. Lo que existe hoy día efectivamente es que hay muchos parlamentarios que se están mirando el ombligo y creen que con este tipo de votaciones van a salvar su proyección durante los próximos cuatro años”, sostuvo.

Undurraga además advirtió que “Sichel no es parlamentario”, de cara a la votación en la Cámara Alta, asegurando que confía en la labor Rodrigo Galilea como jefe de bancada de RN para alinear, por ejemplo a la senadora Marcela Sabat, cuyo voto en contra no ha sido confirmado.

Previo a la votación en la Cámara de Diputados, Sichel se negó a decir si retiró dinero de su fondo previsional en los anteriores procesos, argumentando que no caería en “ese debate moral” y generando inquietud en el oficialismo.

Consultado si le aconsejaría a su candidato que aclare si hizo uso del beneficio, Undurraga expuso que “aquí la transparencia tiene que ocurrir, además creo que no es ningún pecado retirar”.

“Evidente que sí, pero en este tema aquí lo importante y lo relevante es cómo mejoramos las pensiones y no que retiró uno o retiró el otro”, dijo.

Undurraga sostuvo que desconocía si el exministro de Desarrollo Social retiró dineros. “Yo no he hablado con el candidato de esto. Tiene que aclararlo, si es evidente que tiene que aclararlo. Está bien y hay que aclararlo. Si es sí es sí y si es no es no. Y si fuera lo que fuera no es pecado ninguno, es un beneficio que se le dio a toda la ciudadanía de carácter universal”, enfatizó.

