Los resultados de la encuesta Cadem de esta semana revelaron que la imagen positiva de José Antonio Kast subió a un 54%, su nivel más alto desde 2018.

Ante la pregunta «con excepción del Presidente Gabriel Boric, ¿Me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?», el 27% de la muestra indicó que le gustaría que fuera el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Además, los resultados de la encuesta indicaron que se instala un clima más favorable hacia el proceso constitucional. Algunos analistas han manifestado que del éxito de este proceso puede depender la posibilidad de que José Antonio Kast llegue a La Moneda en las próximas elecciones presidenciales.

El diputado del partido Republicano, Johannes Kaiser, conversó sobre este tema junto a Álvaro Paci.

«Naturalmente que si sale bien, es un impulso para su candidatura, pero no hay que olvidar una cosa. No es José Antonio Kast el que está escribiendo esta Constitución. Son consejeros, y nosotros tenemos 1/3 de los consejeros. Son poco más de 1/3 de los consejeros», indicó el diputado.

«Eso significa que se sigue dependiendo de la buena voluntad de los otros actores del proceso en esta materia. Eso es un tema que van a tener que ver los consejeros. Aquí, las fuerzas políticas parlamentarias, los presidentes de partidos, etc, nosotros podemos decir muchas cosas. Pero hay personas que fueron elegidas para esto. Yo espero que sean capaces de sacar un buen texto», manifestó.

Si el proceso constitucional no resultará bien podría afectar una posible candidatura presidencial del líder del Partido Republicano, el diputado respondió que «yo no creo. No necesariamente».

«Como lo estaba planteando. En primer punto, José Antonio Kast no es partícipe directo del proceso. Segundo, no depende de él exclusivamente, porque no es partícipe, naturalmente», comentó.

«En tercer lugar, porque yo creo que el Gobierno de este país va a continuar aún sin una nueva Constitución. Es decir, vamos a tener una Constitución que es la actual. El Gobierno actual va a tener que demostrar que es mejor alternativa para dejar un heredero o lo que fuera», indicó.

«Por lo demás, yo creo que es un poco temprano como para hablar de candidaturas presidenciales de José Antonio Kast o de terceros. Estamos a dos años y medio de la elección. Pasa volando. Pero también sabemos que los que son candidatos demasiado temprano, muchas veces no son candidatos en la tarde», respondió.

Finalmente, tras ser consultado sobre si prefiere una Constitución negociada, con este gran porcentaje de consejeros republicanos, casi la mitad, o preferiría dejar la actual, el diputado Kaiser respondió que «personalmente, yo creo que la Constitución actual requiere una serie de reformas y de mejoras. Si eso se puede hacer a través de este proceso constitucional, maravilloso, porque nos ahorramos tener que hacerlo en el Congreso».

«Hay principios que yo, personalmente, no sacrificaría en nombre de una nueva Constitución, como por ejemplo, el tema del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión. Hay una serie de derechos fundamentales que me gustaría ver defendidos en un texto constitucional», finalizó.

/psg