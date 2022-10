Desde tiempos inmemorables los humanos han creído que civilizaciones extraterrestres han estado “secuestrando humanos”. Expertos en la materia dicen que estos secuestros ocurren como parte de un objetivo a largo plazo de ganar influencia sobre la humanidad. El propósito de esto es asegurar el acceso a nuestros recursos físicos en la tierra. Esta es la misma expresión de la naturaleza que los colonos humanos han hecho muchas veces en muchos lugares de nuestro propio mundo, pero en una escala mayor.

Al parecer, el resultado previsto de las abducciones es la producción de híbridos genéticos (cruce de ADN humano y alienígena) cuyas lealtades recaen en los colectivos extraterrestres que intervienen y no en la humanidad. Los extraterrestres necesitan la genética humana porque estaríamos adaptados a la vida en la tierra y, por lo tanto, somos físicamente resistentes. Su propia genética es útil para mejorar las facultades mentales y características de comportamiento más predecibles. Puedes pensar que esta teoría es una locura, pero ahora un profesor de la Universidad del Temple, EE.UU., no solo asegura que los extraterrestres están secuestrando a la gente, sino que se están preparando para la invasión.

Nos están secuestrando

El Dr. David Jacobs, profesor de historia de la Universidad de Temple, Filadelfia, Pensilvania, ha escrito varios libros sobre abducciones extraterrestres, entrevistando a víctimas para documentar y comparar sus testimonios.

Hablando sobre el nuevo documental Extraordinary: The Revelations (Extraordinario: Las Revelaciones) durante la llamada Semana de los OVNIs, que se emitirá en el canal de televisión BLAZE, el profesor e investigador ha revelado sus hallazgos, quien además ha asegurado que forman una conclusión escalofriante. El Dr. Jacobs afirma que al secuestrar humanos de la Tierra y utilizar el control mental, una especie alienígena se está preparando para invadir el planeta.

“Nos hemos extendido por todo el mundo y conquistado todo lo que podemos… no sabemos si esto es cierto para otros seres o no, pero ciertamente es cierto para lo que los humanos han hecho”, el Dr. Jacobs al periódico británico Daily Star. “Mi mejor suposición, y esta es una suposición, es que sí, están haciendo lo mismo. Esto es lo que hacen al igual que nosotros”.

El profesor continúa afirmando que había hablado con un gran número de secuestrados, quienes le habían dicho que en el futuro tendrían un “trabajo que hacer”. Y sugirió que muchos de los secuestrados recordaban haber recibido las mismas instrucciones sobre el “control de multitudes”.

“Cuando crezcan, se les pedirá que se paren en la esquina de una calle”, continuó explicando el profesor de la Universidad de Temple. “Habrá una gran cantidad de personas corriendo por la calle y tu trabajo es decir, sigue moviéndote, todo estará bien”.

El Dr. Jacobs también sugiere que el testimonio de los abducidos comenzó a cambiar con el tiempo, y los sujetos afirmaron haber visto extraterrestres con apariencia humana a bordo del OVNI.

“Lo que describían era que los que estaban a bordo que parecían muy, muy humanos bajaban y trataban de aprender cómo es caminar entre nosotros, ser humanos”, recordó el Dr. David Jacobs. “En ese momento lo supe, es la integración en la sociedad, antes de la toma de posesión. Ellos pueden controlarnos y nosotros no podemos controlarlos a ellos. Son superhumanos, por así decirlo. Ya sea que se hagan cargo o no, pueden controlar la mente humana. No sé qué va a pasar después de eso, me temo lo peor. Creo que estos seres a bordo de OVNIs han hecho esto antes”.

La teoría del Dr. Jacobs coincide con aquellos que aseguran que la intención de los extraterrestres es que los híbridos tomen posiciones de influencia en nuestros asuntos mundanos. Porque las razas alienígenas deben competir con otras razas inteligentes que tienen sociedades con una fuerte cohesión (en relación con la humanidad) que las hace poderosas. Esta competencia da como resultado el desarrollo de la influencia mental. La humanidad es como niños de 5 años en comparación. Son colectivos de millones de adultos, todos enfocados en manipular a los niños para obtener lo que buscan. La influencia mental es una expresión madura de poder.

Independientemente de lo que pienses, lo que está claro es que los extraterrestres quieren algo de nosotros y no pararán de conseguirlo.

¿Qué opinas sobre sobre la teoría del profesor Dr. Jacobs? ¿Estamos a las puertas de la invasión extraterrestre?

