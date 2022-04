El Presidente Gabriel Boric defendió este martes la postura de respaldo del Gobierno hacia la Convención Constitucional, subrayando que cada una de sus autoridades puede manifestar su opinión sobre el proceso constituyente cuando no estén en el ejercicio de sus funciones, tal como establece la ley.

Luego de encabezar la reunión de gabinete que se realizó esta jornada en el Palacio de La Moneda, el Mandatario recordó al respecto que “el Gobierno tiene el deber de garantizar a ambas posiciones, tanto la del Apruebo como la del Rechazo, iguales condiciones para poder difundir su pensamiento, visión y opción”.

“En ese sentido, el Gobierno, con los recursos públicos de todos los chilenos no puede tratar de incidir en una dirección u otra. Tenemos el deber y lo vamos a cumplir de fomentar la participación y de informar, y por cierto que eso lo vamos a hacer como corresponde y ajustándonos a todo lo que señalan los cuerpos legales”, dijo.

En ese contexto, y ante las críticas que han surgido en la oposición e incluso en el propio oficialismo sobre la prescindencia del Ejecutivo, recalcó que “cuando cada uno de los ministros no están en el ejercicio de sus funciones, tienen todo el derecho a manifestar su opinión política y su planteamiento respecto del fondo de la discusión”.

“Hay que hacerlo de manera responsable y de manera verídica, sin caer en las fake news que tanto daño le hacen a la democracia”, añadió, junto con expresar que “me imagino que nadie espera que quienes nos hemos jugado tanto por el proceso constituyente no manifestemos, dentro de los marcos que nos impone la ley, una posición clara respecto al proceso”.

En tanto, sobre cómo ha observado las dificultades que ha tenido la Comisión de Sistema Político del órgano para arribar a acuerdos, el jefe de Estado sostuvo que “un proceso constituyente de las características del chileno es evidente que no iba a estar exento de debate y de escollos para ir avanzando”.

“Así ha sido desde un comienzo, hubo mucho tiempo donde no se podían discutir las normas constitucionales a este nivel y, por lo tanto, a mí no me extraña”, señaló, recordando una columna de la ex ministra Carolina Tohá (PPD), quien sostuvo que “en estos debates es deseable que haya todo el dialogo posible”.

“En ese dialogo a veces hay fricciones, lo que ha pasado en el diálogo respecto al sistema político. Pero no me cabe duda de que vamos a tener un acuerdo que nos permita innovar responsablemente en materia de sistema político”, concluyó.

/psg