La senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, pone fin a las especulaciones y anuncia que votará en contra del cuarto retiro de fondos previsionales, dejando en dificultades su aprobación en el senado.

La senadora DC se suma a lo anunciado por su par, Carlos Montes, del Partido Socialista, quien también anunció su negativa de aprobar el proyecto.

La senadora por Magallanes decidió no presentarse a la reelección, pero aclara que: “Haría lo mismo si fuera candidata”, señala en entrevista con La Tercera.

Carolina Goic argumenta que la discusión de los primeros retiros “es absolutamente distinta a la del cuarto retiro. Hay un antes y un después del IFE como ayuda universal. Hoy la justificación no es la pandemia y reivindico la universalidad del IFE, del acuerdo que logramos como oposición. El IFE no es una política de este gobierno, fue un logro que encabezó además Yasna Provoste como presidenta del Senado”.

Sobre un posible efecto negativo de esta decisión en la candidatura presidencial de su compañera de partido, Yasna Provoste, la senadora Goic expresa que “tenemos derecho a disentir, lo conversé con ella, ella conoce mi postura”.

“Después de escuchar los argumentos técnicos no hago más que reforzar mi postura. Yo no he cambiado de opinión y mi voto no está disponible para aprobar el cuarto retiro”. señaló la senadora.

