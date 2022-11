Un grupo de diputados de la UDI envió una carta al secretario general de la Asociación Internacional de Fiscales, Han Moraal, acusando la falta de imparcialidad de la fiscal Ximena Chong, luego que solicitara ocho años de cárcel para ex carabinero Sebastián Zamora, a quien se le atribuye haberse abalanzado contra el menor, “impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho”. Los peritajes de la defensa han sostenido que el impacto de Zamora con el joven no corresponde a la acción de empujar, a lo cual le dio credibilidad la Corte de Apelaciones.

“Queremos solicitarle, respetuosamente, que en su calidad de secretario general de la Asociación Internacional de Fiscales, tenga a bien emitir un pronunciamiento oficial respecto a las actuaciones de la fiscal adjunto Ximena Chong Campusano, por cuanto a nuestro entender estaría infringiendo gravemente los principios de la objetividad e imparcialidad en sus actuaciones, vulnerando las reglas del debido proceso y debilitando el sistema de persecución penal que rige en nuestro país”, señala una carta de 3 páginas enviada a Han Moraal por parte del jefe de la bancada de los diputados de la UDI, Jorge Alessandri, además de los diputados de la colectividad Juan Antonio Coloma, Sergio Bobadilla, Juan Manuel Fuenzalida y Flor Weisse.

Los parlamentarios cuestionan que Chong decidiera solicitar en su acusación una pena de 8 años al ex carabinero Sebastián Zamora, quien el 2 de octubre de 2020 arremetió por el puente Pío Nono, impactando a un adolescente de entonces 16 años, quien cayó 7,4 metros hasta el lecho del río Mapocho. Resultó con sus 2 muñecas quebradas, un tec y una contusión en la base del pulmón derecho.

Zamora estuvo 5 meses recluido y tiene desde marzo la medida cautelar de firma quincenal. Su defensa, el estudio Peña, Fodich, Villalobos de los ex fiscales Alejandro Peña, Vinko Fodich y José Antonio Villalobos presentó 2 peritajes para sostener que el impacto de Zamora con el joven no corresponde a la acción de empujar y que no hay evidencias de que la caída provoque la muerte, por lo que sería incorrecta la calificación de homicidio frustrado.

Resoluciones de primera instancia y la Corte de Apelaciones de Santiago dieron credibilidad a los peritajes.

“Pareciera al menos cuestionable que la persecutora a cargo del caso no haya recogido las distintas interpretaciones que fueron realizando los tribunales de justicia a lo largo de la investigación”, señala la carta de los parlamentarios de la UDI.

“Un aspecto que ha ha causado incertidumbre en la persecución penal de esta causa es la falta de imparcialidad de la Sra. Ximena Chong, detectándose en ella claros indicios de imponer un sesgo ideológico por el delito de homicidio frustrado”.

“Un antecedente no menor a considerar es que la fiscal Chong también forma parte de la Asociación de Abogadas Feministras (Abofem) -integrando incluso el consejo consultivo de ésta-. lo que sin perjuicio de su legítimo derecho a pertenecer a organizaciones de carácter privado, constituiría una grave infracción al principio de objetividad e imparcialidad, toda vez que dicha agrupación presentó en 2021 una querella criminal en contra del Alto Mando de Carabineros por su eventual “responsabilidad de mando” durante las violentas manifestaciones que tuvieron ocasión en Chile en 2019. Al respecto, cabe destacar que la caída que sufrió el adolescente desde el puente Pío Nono, se produjo justamente en el contexto de las movilizaciones sociales que afectaron al país”.

/psg