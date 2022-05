Ante los hechos de violencia que se han registrado durante las últimas semanas, el Gobierno decretó Estado de Excepción para la Macrozona Sur, a pesar de que el Ejecutivo planteó la posibilidad de implementar un estado intermedio, que también permite la presencia militar en la zona.

El senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

El parlamentario afirmó que valora que el Gobierno haya tomado esta decisión “a pesar de las presiones que tuvo dentro de su propia coalición, donde sus parlamentarios no quisieron dar los votos para este estado intermedio que permite la presencia de las Fuerzas Armadas en el sitio, al menos para resguardar las vías escenciales en la Macrozona Sur”.

“Me parece que el Presidente Boric terminó sintonizando con la mayoría del país, que exige mayor seguridad. Yo creo que los hechos de violencia no dan para más. Tenía que haber un golpe de autoridad en ejercicio de las facultades que tiene el Presidente. Él las ejerció y eso me parece bien”, indicó.

Este Estado de Excepción se diferencia en muy pocos detalles con respecto al primero que rigió en la Macrozona Sur durante casi cinco meses. El actual tiene un par de párrafos sobre derechos humanos, pero básicamente son las mismas funciones. Incluso, se habla de labores industriales que se aplican a las forestales.

El senador explicó que “lo que permite el Estado de Emergencia es que las Fuerzas Armadas puedan resguardar preventivamente una parte del territorio, que en este caso el Gobierno lo ha circunscrito a las carreteras, vías esenciales, con todas las facultades propias de un Estado de Excepción”:

“Las Fuerzas Armadas juegan el rol de ayudar a las policías. Esta institución no puede asumir sus labores en el orden público. Eso siempre va a quedar reservado a Carabineros”, explicó.

Sobre la decisión del Ejecutivo, el parlamentario aseguró que “yo creo que el Gobierno ha actuado bien porque dispone de información de inteligencia que amerita tomar una decisión de esta naturaleza, sobre todo después de que la CAM amenazara al Gobierno con iniciar una guerra si dispone la presencia de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur”

“Hubiese sido muy negativo que el Gobierno cediera ante esa amenaza. Finalmente, el Gobierno toma esta decisión. Me parece bien y yo creo que hay que valorarlo porque sé que no es fácil, ellos habían descartado previamente ejercer esta facultad. Pero cuando uno tiene la obligación de gobernar, tiene que escuchar a la mayoría de la ciudadanía y no solo a su coalición de gobierno”, indicó.

Convención Constitucional

El senador Walker habló sobre el proceso constituyente que vive el país en la actualidad. Recordemos que este lunes, los convencionales entregaron de manera oficial el primer borrador de la nueva Constitución a la Comisión de Armonización, el que cuenta con 499 normas aprobadas.

Sobre esto, el parlamentario manifestó que espera que la Comisión de Armonización “pueda trabajar con especialistas, que ojalá se hubieran incorporado desde el primer minuto para mejorar lo que tenemos”.

“Yo creo que la convención se farreó el 78% del apruebo. Hoy en día lo que está saliendo no le hace sentido a la mayoría de la ciudadanía. Todavía quedan semanas para que la Convención reflexione el por qué está ocurriendo aquello”, agregó.

Finalmente, el senador aseguró que tomará la decisión de si votará apruebo o rechazo en el plebiscito de salida el 5 de julio. “La esperanza es lo último que se pierde”, manifestó.

/psg