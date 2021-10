El economista Joseph Ramos expresó una crítica visión respecto a los programas de Gobierno de los diversos candidatos presidenciales que aspiran llegar a La Moneda en noviembre próximo, poniendo especial énfasis en las propuestas de Gabriel Boric.

El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile expresó en radio ADN que en la actualidad enfrentamos una “etapa aspiracional, con más sueños y pocos pies en la tierra. Eso me entristece, pero parece que el país lo quiere. Y si es así, que lo tenga”.

Respecto al proceso eleccionario, Joseph Ramos puntualizó que “a mí me interesan los programas de Gobierno, aunque raras veces son discutidos. Pero no votaré por alguno de los candidatos presidenciales, pues considero que no son buenas alternativas para Chile”.

El economista apuntó que Gabriel Boric será el próximo Presidente, pero cuestionó que “su programa es dañino y negativo, y se enmarca en lo que Lenin llamaba el infantilismo de izquierda”.

“En cuatro años se verá si ese programa, como yo pienso, es pobre. Y habrá tiempo para que resurja una propuesta socialdemócrata, la que gobernó al país durante dos décadas con la Concertación. Esa noción socialdemócrata desapareció desde el estallido social, y Yasna Provoste no la representa. Ella es 90% Boric, y en ese sentido prefiero el proyecto real que es Boric”, argumentó.

En materia económica, el análisis de Ramos no es auspicioso, ya que si bien “el país está en un periodo de recuperación económica muy fuerte, y las proyecciones del Banco Central indican que se recuperará lo perdido por la pandemia de coronavirus y se crecerá sobre eso un 5%, lo que da un total del 11%”, se entró en una “zona de sobrecalentamiento, ya copando la capacidad productiva”.

En la misma línea, aseguró que un cuarto retiro irá de la mano con una inflación cercana al 6% para cerrar el año, señalando que este tipo de propuestas “es echarle más leña al fuego, una verdadera aberración”.

Joseph Ramos, quien en su momento cuestionó la entrega del IFE, reiteró que “las ayudas fiscales ya eran excesivas. Es una buena política publica darle a la gente el nivel de ingresos de antes de la pandemia, pero es malo darles más ingresos que antes de la pandemia”.

“Desde el estallido social las propuestas económicas han rayado entre las aspiraciones y el populismo de manera generalizada en casi todo el espectro político. No hay que olvidar que los retiros no pudieron darse sin votos de parlamentarios de Gobierno”, cerró.

