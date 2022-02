“Ella tiene comportamientos, palabras o gestos generalizados que degradan el clima laboral”. Con estas duras conclusiones cerró el sumario que desarrolló la Municipalidad de Ñuñoa contra la concejala María Eugenia Lorenzini (RD), tras la denuncia por acoso laboral reiterado y malos tratos -que incluían gritos en público y apelativos como “esclava blanca”- que presentó una asesora de la activista.

Fueron cuatro meses de investigación que finalmente determinaron la veracidad de los hechos narrados por C.E. (28), y que constataron vulneraciones a su integridad psíquica tras las acciones ejercidas por Lorenzini, fundadora de Humanas y La Morada, instituciones que promueven el respeto a los derechos de las mujeres.

“Corresponde considerar los hechos que se tienen por acreditados luego de la etapa indagatoria, y en ese sentido, se lograron acreditar situaciones constitutivas de maltrato laboral”, señala el documento, emitido ayer por la fiscal de la Municipalidad de Ñuñoa, Alison Torres.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al municipio por la asesora C.E. en octubre del año pasado, tras sufrir una descompensación y un cuadro depresivo que fue constatado en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). La entidad de salud, en la oportunidad, realizó una indagatoria y visitó el lugar de trabajo de la joven -en la Municipalidad de Ñuñoa-, emitiendo posteriormente un informe que concluyó que la asesora se encontraba en “riesgo laboral”.

Y a similares conclusiones llegó el municipio. Y así lo consigna el sumario, que establece que la trabajadora fue maltratada por la concejala: “La referencia ‘esclava blanca’ corresponde a un epíteto peyorativo y discriminatorio; jamás debió emplearse para referirse a una asistente, toda vez que dañó la honra de la denunciante, afectando sus derechos fundamentales”.

“Los gritos de los que dan cuenta las testigos en acto de constitución de la Biblioteca Democrática”, continúa el informe, “no corresponden a un trato respetuoso de la dignidad de las personas, en particular de quienes se tienen bajo subordinación o dependencia”.

Pero lo más complejo, según precisa la indagatoria municipal, es que C.E. no sería la única trabajadora maltratada por la activista: “Se comprobaron indicios de que la concejala María Eugenia Lorenzini tuvo conductas dañinas respecto de otras personas, lo que da cuenta de que la denunciante no es una víctima específica de la forma de ser o actuar de la concejala, sino que ella tiene comportamientos, palabras o gestos generalizados que degradan el clima laboral”.

“No podemos proponer sanciones”

Pese a las probadas denuncias contra la concejala Lorenzini, la Fiscalía Municipal de Ñuñoa no dictó sanciones por su actuar, pues, “como señala el Artículo 89 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ‘a los concejales no les serán aplicables las normas que rigen a los funcionarios municipales, salvo en materia civil o penal, razón por la cual esta fiscalía no puede formular cargos a la denunciada, ni mucho menos proponer alguna sanción”, detalla el sumario.

Sin embargo, el informe propone algunas medidas como mantener a C.E. en la nueva área que se le asignó dentro del municipio. Además, “se recomienda realizar una jornada de capacitación sobre derechos funcionarios y medidas de prevención de acoso laboral, dirigido tanto a la concejala María Eugenia Lorenzini como todas las demás concejalas, concejales y personal que se desempeña directamente con dichas autoridades, atendido el nivel de conflicto mutuo que se advirtió de las declaraciones prestadas en el presente sumario”.

Consultada por La Tercera PM, C.E. manifestó estar disconforme con los resultados del sumario. “Todo este proceso ha sido difícil. Y ahora que se comprobaron mis denuncias, la Fiscalía Municipal se desentiende y solo propone capacitaciones. Es muy decepcionante”, señaló.

Consultada por esta situación, la alcaldesa ñuñoína, Emilia Ríos (RD), declinó referirse a la situación.

La concejala María Eugenia Lorenzini tampoco quiso referirse al sumario en su contra.

La asesora C.E. también había denunciado a Lorenzini ante el Tribunal de Honor Metropolitano de Revolución Democrática, el partido de ambas. Sin embargo, ante una serie de aplazamientos de la investigación, la denunciante desistió de esta instancia.

Pese a ello, la Unidad de Género del conglomerado frenteamplista entregó a la asesora de Lorenzini una terapia psicológica especializada en la superación de situaciones traumáticas, llamada EMDR (desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, por sus siglas en inglés), que ya fue cursada.

