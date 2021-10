El ex ministro de Hacienda y académico de la Escuela de la Gobierno de la Universidad Católica, Rodrigo Valdés, se refirió a la discusión del cuarto retiro del 10%, asegurando que “hay que apoyar” a aquellos parlamentarios que se han pronunciado en contra de la medida, ya que “están cuidando el futuro” de la gente y sus pensiones.

En entrevista con EmolTV, el ex ministro sostuvo que en estos momentos la discusión del cuarto retiro está basada en los resultados de las próximas elecciones. “Es malo que algo tan poco profundo sea llevado a ese extremo de la presión, muestra que es un tema muy coyuntural por las elecciones, más que un tema de ética o de ideología, creo que es muy mala idea aprobarlo”.

Por ello, con respecto a aquellos parlamentarios que se han mostrado en contra de la medida, Rodrigo Valdés hizo un llamado a que “hay que apoyarlos y en parte por eso hay que decirle a la gente que, contrario a lo que se dice por redes sociales, ellos le están cuidando su futuro, no le están haciendo daño”.

Agregó que “deberían ser mucho más cuidadosos con aquellos políticos que se están atreviendo a poner la cara, que están diciendo yo no apruebo y que los están bombardeando por todos lados. Es difícil exigirle a un candidato a la presidencia en un mes más que vote en contra, creo que sería excelente porque lo podemos hacer, pero es difícil”.

Bajo esa misma línea, Valdés aseguró que “sí le podemos exigir que no le hagan bullying a las personas que están siendo responsables, están diciendo ‘saben qué esto no puede seguir así, busquemos alternativa'”. Por ello, el ex ministro proyectó que el escenario económico “se ve difícil, pero (…) vamos a ver cómo les va”.

Para el académico, los argumentos por lo que se está en contra de un cuarto retiro del 10% se basan en que “son completamente innecesario desde el punto de vista macroeconómico, la economía está sobrecalentada por los IFEs, por los retiros previos y por lo tanto, al final del día lo que se logra es desequilibrar más la macroeconomía”.

Además de estas consecuencias, un nuevo retiro de los fondos previsionales conllevará a “tener peores pensiones en el futuro”, considerando también que “ya no tenemos recursos” para nuevos IFEs. Por esto, y de acuerdo con Valdés “es tiempo de ponerse serio en esto y espero que el largo plazo gane” el rechazo a la medida.

“Necesitamos urgentemente ponerle coto a esto. Creo que es un buen momento, políticamente difícil, pero si resultara sería una gran lección de que somos un país muy responsable, no tendría solo efectos por las tasas hipotecarias, sino que es todo un encuadre de que Chile fue capaz de armar un proceso constituyente para hacerse cargo del despelote que teníamos”, concluyó el ex ministro.

