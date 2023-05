La reforma previsional siempre está en discusión, independiente del gobierno de turno, porque no se aborda como un tema país, y no es propiedad de quien tenga el mando de la nación ni sus ideas políticas añejas, fracasadas, extremistas ya sean de izquierda o de derecha.

Dicho lo anterior, todos los gobernantes, basan su campaña, en que van a arreglar la salud, la educación y las pensiones. Sin embargo, cuando son oposición, se les olvida la urgencia de las personas y votan en contra de lo dicho anteriormente, muchas veces negando la sal y el agua, y cuando las circunstancias cambian, sus opiniones anteriores, también.

El gobierno, pretende refundar el sistema previsional, haciendo caso omiso a lo que las personas decidieron en votación rechazando contundentemente el proceso constituyente, donde apostaron todas las fichas y fracasaron. Por otra parte, se indicaba qué, con la reforma tributaria, se aumentarían las pensiones ya conocemos el resultado.

Cuando se toma un camino equivocado, y se insiste seguir en él, se debe considerar que los obstáculos de la ruta, porque el progreso es imposible sin el cambio, cuando los que no pueden cambiar su mente, su ideología, no pueden cambiar nada. Un hombre puede trepar hasta la cumbre de una montaña, pero sabe que no podrá permanecer allí mucho tiempo.

La Pensión Garantizada Universal, ha mejorado la calidad de los pensionados más vulnerables y también de la clase media, siendo el mayor aporte del estado, equivalente a 5 puntos en las pensiones más bajas, es la gran reforma al sistema previsional junto con el pilar solidario, de los ex presidentes Bachelet y Piñera, por lo tanto, esperamos que Boric, esté a la altura de seguir con este desafío de seguir apoyando a los pensionados, que han hecho crecer a nuestro país, con esfuerzo y trabajo.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.con