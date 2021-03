El director del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio (SSVSA), Eugenio de la Cerda, descartó que la morgue del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso haya colapsado.

“Se ha mantenido la cantidad estresada, en un número que no es el normal, pero no hay ningún colapso en la morgue”, aseguró la autoridad sanitaria y explicó que se habilitó una sala porque no alcanzaban más cuerpos en el lugar. Por eso mismo, aseguró que la imagen que se viralizó de un pasillo con cuerpos es un anexo a la morgue del centro asistencial.

“La persona que sacó y mostró una foto con las camillas entró dentro del espacio que estaba habilitado transitoriamente para mantener cadáveres. Es parte de la morgue (…) Cuando está al lado de la morgue y se ocupa un sector específico para mantener cadáveres en una situación de paso, se considera que es morgue también. No estaban en el pasillo ni mucho menos”, dijo la autoridad.

Por lo mismo, el director del SSVSA aseguró que no hay un colapso en la morgue del hospital de Valparaíso y anunció que presentarán acciones legales para descubrir quién fue la persona que filtró la imagen

En ese sentido, indicó que “había un sector que estaba cerrado afuera del acceso de la morgue y donde en un momento circunstancial hubo cuatro camillas con cuerpos”. Por lo mismo, dos de estos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legal (SML) y dos volvieron a la morgue.

/gap