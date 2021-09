El peor de los escenarios se ha cumplido. El volcán Cumbre Vieja de La Palma, España, ha entrado en erupción este domingo después de una semana de una fuerte actividad sísmica, lo que ha obligado a las autoridades a evacuar a mil personas mientras la lava se dirige hacia sus hogares. La explosión tuvo lugar en una zona conocida como Cabeza de Vaca y se produce después de que la isla registrara miles de terremotos solo en los últimos cinco días.

Enormes columnas rojas coronadas con humo blanco y negro salieron disparadas a lo largo de la cresta volcánica que los científicos habían estado siguiendo de cerca debido a la acumulación de lava fundida debajo de la superficie. Sergio Rodríguez, alcalde de Los Santos, dijo que 300 personas fueron evacuadas y trasladadas al campo de fútbol de El Paso cuando la lava se deslizó hacia el pueblo, mientras que los servicios de rescate realizaron evacuaciones de personas con problemas de movilidad horas antes de la erupción. Las carreteras fueron cerradas debido a la explosión y las autoridades instaron a los curiosos a no acercarse a la zona.

La Palma, con una población de 85.000 habitantes, es una de las ocho islas del archipiélago español de las Islas Canarias frente a la costa occidental de África, que en su punto más meridional está a solo 96 kilómetros de Marruecos. Itahiza Domínguez, directora de sismología del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) explicó a Radio Televisión Canaria que, aunque era demasiado pronto para saber cuánto duraría esta erupción, las anteriores erupciones en las Islas Canarias duraron semanas o incluso meses. La última erupción en las Islas Canarias se produjo bajo el agua frente a la costa de la isla de El Hierro en 2011 y duró cinco meses. Sin embargo, esta nueva explosión volcánica ha ocurrido solo tres días después de que la Delegación del Gobierno en Canarias asegurara que “no había evidencia clara que hubiese una erupción inminente”. Tal como publicamos en MEP, hasta el momento los científicos no son capaces de predecir los efectos que tendrá una actividad volcánica, aunque tal vez deberían prestar más atención algunos estudios para evitar una gran tragedia.

¿Inminente megatsunami?

La Palma es la quinta isla más grande de la cadena volcánica, que se encuentra a 100 kilómetros de la costa de Marruecos en el Océano Atlántico. Los enjambres de terremotos pueden indicar una erupción inminente y, en este caso, los terremotos han generado preocupaciones sobre Cumbre Vieja, una cresta volcánica inactiva que entró en erupción por última vez en 1971. Antes de eso, el volcán entró en erupción en 1949 y son los cambios provocados por esa erupción los que algunos creen que ponen en riesgo toda la estructura del volcán. Y fue en 2001 cuando el Dr. Simon Day y sus colegas del University College de Londres advirtieron sobre una gran catástrofe provocada el volcán Cumbre Vieja de La Palma.

El Dr. Simon Day y el Dr. Steven N. Ward, de la Universidad de California, explicaron en su estudio que después de la erupción del Cumbre Vieja en 1949, se encontraron rupturas en la superficie. Estas rupturas las describieron como “siniestras” porque eran evidencia de un desprendimiento del subsuelo. En otras palabras, la grieta no se detiene en la superficie. En el caso de un colapso provocado por una nueva erupción, el Dr. Day descubrió que entre 150 y 500 kilómetros cúbicos de roca podrían deslizarse hacia el océano a 100 metros por segundo.

La inmensa fuerza provocada por tal deslizamiento de tierra generaría enormes olas, de cientos de metros de altura, que se extenderían por el Atlántico y llegarían a la costa de EE.UU. con alturas de hasta 25 metros. Los investigadores encontraron que, aunque no existe un registro histórico de un megatsunami causado por el colapso lateral de un volcán oceánico, el registro geológico muestra una clara evidencia de su poder. Es decir, es posible que los humanos modernos no hayan estado presentes para presenciarlo, pero ha sucedido. Y podría volver a suceder. El artículo publicado en 2001 por el Dr. Day y el Dr. Ward revela su teoría sobre cómo las olas podrían emitirse desde La Palma, provocando una devastación generalizada en cuatro continentes. En primer lugar, a medida que la enorme cantidad de rocas y tierra se estrella contra el océano, se construye una enorme cúpula de agua que alcanza alturas de hasta 900 metros. En 5 minutos, esta ola habría superado el deslizamiento de tierra que la provocó y, a 50 km de La Palma se habría reducido en altura a 500 metros.

En 10 minutos, una ola de cientos de metros de altura se estrellaría contra las islas occidentales de la cadena canaria. Entre 15 minutos y una hora después del evento, las islas orientales de Canarias serían golpeadas y las olas llegarían finalmente al continente africano, a alturas de entre 50 y 100 metros, trayendo consigo una inmensa devastación y pérdida de vidas. Pero hacia el oeste, en la vasta extensión del Océano Atlántico, las olas se extenderían a lo largo de 500 km, con alturas de olas que aún alcanzarían los 60 metros.

Más allá de la marca de las tres horas, el arco largo se curvaba hacia atrás para golpear a Europa, con España e Inglaterra experimentando alturas de olas de 5 a 7 metros. Luego, cuando olas de alrededor de 10 metros golpeen la costa norteamericana en Terranova, olas más grandes de 15 a 20 metros alcanzaría la costa de Brasil y otras regiones del norte de América del Sur. Nueve horas después del evento, el estado estadounidense de Florida se enfrentaría a las olas. Los científicos predijeron que las olas desfilarían en una docena de ciclos o más y alcanzarían hasta 25 metros de altura. Para las zonas bajas de Florida, la inundación resultante se extendería tierra adentro. Por contexto, la ola más grande registrada durante el tsunami de 2004 se estimó entre 15 y 30 metros, registrada en la costa occidental de la provincia indonesia de Aceh.

La investigación del Dr. Day y Dr. Ward provocó toda un gran revuelo cuando se publicó en 2001, por lo que rápidamente algunos de sus colegas minimizaron las posibles consecuencias de un colapso en Cumbe Vieja. Algunos han argumentado que cualquier colapso de la cresta no ocurrirá con la fuerza descrita en el artículo del Dr. Ward y Dr. Day, y algunos postulan que un colapso ocurriría en etapas. Otros han señalado que la topografía submarina podría reducir la altura de las olas en muchas áreas. Sin embargo, la mayoría coincide en que si se produjera un colapso se generarían grandes olas que resultarían trágicas para las propias Islas Canarias.

¿Cuándo ocurrirá el megatsunami?

Después de que se viralizara el estudio del del Dr. Ward y Dr. Day en las redes sociales, rápidamente el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA) descartó que la erupción en la Cumbre Vieja de La Palma pueda generar una ola gigante hacia Estados Unidos.

“No hay datos que soporten esta hipótesis, y carece de base científica contrastada”, aseguran desde PELVOCA.

Ahora bien, es cierto que el Dr. Day agregó que las erupciones de Cumbre Vieja ocurren a intervalos de décadas a un siglo más o menos y puede haber una serie de erupciones antes de su colapso, por lo que no sabemos del todo si el momento ha llegado. Pero también es cierto que las autoridades españolas no deberían descartar esta posibilidad, ya que aunque la probabilidad de un colapso es baja, el tsunami resultante sería un desastre mayor con efectos indirectos en todo el mundo. Pero también podría ser que las autoridades ya se estén preparando para el peor de los escenarios, y no quieran hacerlo publico para no provocar un caos generalizado.

/psg