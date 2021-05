Urgencia hay en el Gobierno por cerrar el acuerdo de mínimos comunes con los representantes del Congreso, debido a la amenaza que ha surgido hace algunos días de quienes buscan retrasar las ayudas económicas con fines electorales: desde proyectos de ley paralelos a la agenda, hasta partidos políticos de la oposición que se han restado del pacto. Lo cierto es que hay certeza en que el acuerdo debe estar cerrado para que no se caiga, en especial entrando a una semana marcada por los cierres de campañas.

Y es que mientras Yasna Provoste, en su rol de mediadora desde el Senado, anunció que hará un encuentro ampliado con la sociedad civil este sábado, para luego entregar la propuesta definitiva de la oposición, con el máximo sentido de urgencia; el senador Carlos Montes (PS) aseguró que “es difícil que este acuerdo se dé antes de la elección”.

En entrevista con La Tercera, el senador se mostró completamente escéptico del pacto señalando que no están “para salir a defender a Piñera”. “Si esto termina en que el gobierno impone todos sus puntos de vista, claro, la oposición va a ser muy castigada por la ciudadanía”, dijo el parlamentario, dejando ver que no pretenden apurar la tramitación de la agenda para no beneficiar electoralmente al oficialismo.

Para el diputado Leopoldo Pérez, jefe de bancada de RN y miembro de la Comisión de Hacienda, “Montes sinceró un secreto a voces” que se ha ido generado debido a la ansiedad electoral que se vive en el Congreso. “Ellos no quieren mover ninguna pieza que huela o se entienda como un triunfo o una victoria del Gobierno porque eso favorece a los candidatos de Chile Vamos y los hunde aún más a ellos”, sostiene el diputado en conversación con El Líbero.

Agrega que “ellos quieren dilatar el tema porque lo ven con ojos de votos. Están preocupados de las elecciones y creen que con esto van a dañar a Chile Vamos y obtener un mayor rédito electoral”.

Se refiere a la salida del Partido Comunista y el Frente Amplio del diálogo con el Gobierno, quienes manifestaron una desconfianza ante los acuerdos y criticaron que quedaran fuera de las negociaciones proyectos como el royalty minero o el impuesto a los súper ricos. A ello se sumó la introducción de proyectos de ley que están contenidos en la agenda, pero se buscan implementar de manera paralela. Es el caso del proyecto de Renta Universal de Emergencia ingresado por los diputados Matías Walker (DC), Giorgio Jackson (RD), Gabriel Boric (CS) y Camila Vallejo (PC), que fue calificado como una “quitada de piso” a Provoste, ya que no se respetó la metodología ni los plazos acordados por la senadora.

Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que estas acciones hacen que mantener un acuerdo amplio de oposición sea una tarea muy difícil que obliga a Provoste a asumir un rol de líder de la oposición, en lugar de líder institucional como Presidenta del Senado. Este cambio en la estrategia de la izquierda respondería a fines electorales y complicaría el actuar de Provoste. Desde ese sector asumen que una unión transversal es poco probable, ya que, “hay un grupo que se va a escindir por su propia estrategia electoral de campaña que choca con la posibilidad de llegar a acuerdos nacionales”. Aunque advierten que el resto de la oposición debe parar con “la pelea” y lograr acuerdos.

Lo confirmó la mañana del jueves la senadora Provoste en Tele13 Radio al señalar que “con buenas razones hay quienes desconfían de la posibilidad de un diálogo de buena fe con el Gobierno”. “Yo también desconfío”, dijo, “tampoco soy ingenua”, pero argumentó que “si queremos que todos puedan superar la pandemia (…) nosotros tenemos que ser capaces de dar ese paso”.

El diputado Tomás Fuentes, vicepresidente de RN, señala que “los que se restan están totalmente equivocados y dejando sin ayuda a la gente más necesitada y los que presentan proyectos por el lado parece que no entienden lo que significan acuerdos”.

Continúa y sostiene que lo que “menos aprovechamiento electoral nos da es someternos y tener la voluntad de colaborar en el proyecto común liderado por Provoste, Paulsen y el Gobierno, pero es lo más sensato para tomar decisiones y que las ayudas lleguen rápidamente a la gente”.

El ministro de Trabajo, Patricio Melero, salió a responder los dichos de Montes y dijo que “si la oposición tuviera la convicción de que esto solo ayuda al gobierno, habrían dicho sentémonos (a conversar) después de las elecciones”. En Radio Concierto el secretario de Estado aseguró que “no hay que vincular las ayudas sociales a los chilenos a la conveniencia electoral” y que “el mayor rédito que se logra con estos acuerdos es para todos los sectores políticos”, argumentando que “estamos todos con problemas de mala reputación”.

La urgencia por cerrar el trato

El pasado lunes el Gobierno se abrió a llegar a un 100% del Registro Social de Hogares en la Renta Básica Universal y podría cumplir su objetivo de apurar las negociaciones. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo este jueves que “estamos bastante cerca, y así lo conversamos incluso ayer con distintos sectores, con distintos parlamentarios de oposición inclusive (…) de llegar al primer hito, que va a ser justamente poder, tal como lo ha dicho el Presidente, avanzar al 100% del Registro Social de Hogares y poder abarcar a 14 millones y medio de personas”.

Una vez que la oposición presente su contrapropuesta al gobierno quedaría por definir los plazos, si hay una fecha de cierre del RSH para optar a los beneficios y el número total de personas a incluir, así como el monto a entregar. No obstante, este punto de consenso permitiría apurar las cosas y cerrar el ansiado acuerdo. Desde el Ejecutivo habría disposición a ceder en esto para evitar que se concreten los intentos de retraso que han estado intentando lograr algunos miembros de la oposición y permitir que las ayudas sociales salgan lo antes posible. A pesar de que la próxima semana el Congreso no legisla, por ser distrital, hay confianza en que de todas formas se pueda avanzar.

Desde el Senado, Yasna Provoste anunció que este sábado se llevará a cabo un encuentro amplio con la sociedad civil para “zanjar la propuesta que desde la oposición vamos a presentar en materia de los mínimos comunes”. Hizo un llamado a que el Gobierno promulgue pronto la iniciativa por “el sentido de urgencia de la situación”.

Víctor Maldonado, encargado electoral DC, explica que el objetivo de la llamada “convención” es “validar la presentación ordenada de la propuesta de gobierno y la contrapropuesta de los parlamentarios de oposición con los principales representantes de las organizaciones sociales. Es el sello de Yasna”, sostiene. Aunque advierte que el encuentro debe ser “sumamente ejecutivo porque se trata de respaldar, pero no de abrir un debate en profundidad”.

“Para el Gobierno es urgente cerrar el trato. Si hay gente hoy día obstaculizando esto o preocupada de otros proyectos porque les dan réditos electorales y tenemos los votos suficientes para alcanzar el acuerdo, es urgente que el Gobierno lo apruebe cuanto antes y que la oposición, junto a Provoste, también lo consensúe”, asegura el diputado Fuentes.

Por Daniela Bas para El Líbero

/psg