En abril de 2021, un estudio publicado en la revista ‘Science’ estimó que, entre hace 68 y 65,5 millones de años, en pleno apogeo de la era de los dinosaurios y justo antes de que cayera el asteroide que los exterminó, el número total de Tyrannosaurus rex sobre la Tierra fue de unos 2.500 millones de individuos. Ahora, una nueva investigación, recién publicada en la revista ‘Paleontology’, ha rebajado ese número a ‘sólo’ 1.700 millones.

Eva Griebeler, de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania, y autora del trabajo, cree que su nuevo modelo tuvo en cuenta datos sobre T. rex que los autores del estudio original habían pasado por alto, lo que resultó en un número inferior y más ajustado a la realidad.

Capitaneado por Charles Marshall, paleontólogo de la Universidad de California en Berkeley, el estudio de 2021 creó un modelo que tenía en cuenta variables como la masa corporal media, la densidad de población, el rango geográfico aproximado, la edad de madurez sexual, la cantidad de huevos de cada puesta, la vida media, las tasas de supervivencia y el tiempo de generación.

Combinando esos datos, Marshall y su equipo calcularon cuántos T. rex podían sobrevivir al mismo tiempo, cada uno en su territorio. El modelo reveló que cada generación de T. rex constaba de unos 20.000 individuos y que hubo alrededor de 125.000 generaciones en los 2,5 millones de años que abarca el estudio, lo que significa 2.500 millones de T. rex en total.

Nuevos datos

Pero Griebeler no estaba de acuerdo con esos resultados. Ella creía, en efecto, que el equipo de Marshall había sobreestimado las tasas de supervivencia y las capacidades de puesta de huevos del T. rex, así como la cantidad de generaciones que existieron durante el tiempo estudiado, lo que distorsionó la cifra final.

Según el modelo actualizado de Griebeler, no había más de 19.000 individuos de T. rex en cada generación, y en el periodo de estudio no hubo más de 90.000 generaciones, lo que significa que el número total de tiranosaurios no pudo exceder los 1.700 millones de individuos. Según Marshall, el estudio original de 2021 fue el primero en estimar cuántos tiranosaurios rex vivieron en la Tierra y «fue impulsado en parte por pura curiosidad. Era como preguntarse cuántas estrellas hay en el cielo». Ahora, los investigadores están contentos de que se haya actualizado la cifra a una estimación «más realista».

Independientemente del número exacto, ambos estudios plantean una cuestión interesante: ¿dónde están todos los huesos de T. rex? Si las predicciones de Griebeler son correctas, significa que solo hemos encontrado los restos del 0,0000002% de estos gigantescos dinosaurios carnívoros. Una cuestión importante, según Griebeler y Marshall, que requiere más investigación.

/psg