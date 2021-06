El sexo siempre ha sido ese gran tabú social que ha producido vergüenza y escarnio durante años. Hoy en día, afortunadamente, hemos llegado a una sociedad más liberada en torno a estas cuestiones; sobre todo, tenemos una concepción mucho más justa e igualitaria del mismo, gracias en mayor medida al movimiento feminista que está poniendo voz a situaciones de desigualdad no solo en el plano económico o laboral, sino también en el sexual.

Una de las peculiaridades de nuestra época es esa apertura hacia estas cuestiones y las amplias maneras de liberar nuestros deseos sexuales más ocultos. Disfrutar de una vida sexual sana es imprescindible para sentirte a gusto contigo mismo y con las personas con las que te acuestas. Es por ello que más que nunca necesitamos profundizar más en la comunicación asertiva y emocionalmente responsable dentro de este ámbito.

Si no vas al baño después de cada relación sexual y eres mujer, corres un gran riesgo de contraer cistitis con todo lo que eso conlleva

Muchas parejas ven como día a día la rutina o la costumbre se pone en medio de su relación restando la capacidad de disfrutar cuantitativa y cualitativamente de sus momentos íntimos. Afortunadamente, existe un gran abanico de profesionales en la materia para resolver todas las dudas y sortear los baches que pueden aparecer en el camino.

Para conseguir alcanzar un estado de mayor satisfacción sexual y una vida erótica mucho más sana también es urgente disponer una formación adecuada sobre el tema. Sin duda, el tiempo de descubrimiento de uno mismo y del deseo afectivo es el de la adolescencia, esta difícil edad para cualquiera en la cual oímos mucho hablar de sexo a los demás.

Pero hay ciertas cosas que nunca te explicaron sobre cómo era hacer el amor con una persona real más allá del a veces injusto y nada realista dibujo que hacen de él la pornografía. Sobre todo para los hombres, los cuales tienen muchas más dudas que les cuesta reconocer. Por ello, la revista ‘Men’s Health’ ha recopilado las cuestiones que más les han preocupado a ellos desde que empezaron a tener sus primeras experiencias íntimas, y sobre aquello que les gustaría haber sabido para así tener que ahorrarse un desengaño, una frustración sexual o también en algunos casos, ciertas disculpas con sus parejas.

Usa siempre condón

Muchos hombres creen que los preservativos solo sirven para no concebir descendencia y, en algunos casos, recurren a la conocida como “marcha atrás” porque aseguran que les resulta incómodo ponerse esta caperuza de látex. Evidentemente, por nada del mundo pruebes este peligroso método, ya que a lo mejor el mayor de tus problemas no pasa por tener un hijo no deseado (que también), sino por cuestiones de salud en tus zonas íntimas: herpes, gonorrea o incluso VIH es a lo que te enfrentas si no usas profiláctico, por lo que ante todo, como dice el lema: “póntelo, pónselo”.

Hay que orinar después del coito

Esto es algo que afecta en mayor parte a las mujeres. En caso de no seguir la rutina de ir al baño después del acto sexual te pones en riesgo de contraer cistitis, una infección fúngica vaginal (y, en algunos casos, oral) muy molesta e incómoda que produce una sensación de quemazón en tus zonas íntimas y debe tratarse con antibiótico.

La importancia de los juegos previos

Muchos hombres que están en relaciones heterosexuales piensan que su único papel se reduce a la penetración. Pues bien, ni mucho menos. Esta es una de las principales causas de insatisfacción sexual femenina, ya que los juegos previos implican comunicación corporal e indagar en el deseo de la otra persona. El sexo reducido solamente a la penetración puede ser uno de los factores que provocan que la relación se vuelva más fría, ya que no solo se trata de obtener placer inmediato, sino investigar y descubrir qué es lo que le gusta a la otra persona de ti o qué demanda de tus caricias.

“Los juegos previos marcan la diferencia”, opina el usuario ‘purpledrank7855’. “No te apresures si de verdad te importa que tu pareja llegue al clímax. Y no dejes que los vídeos porno se conviertan en tu guía. Pregúntale a tu pareja lo que le gusta y hacedlo, tanto como explícale lo que tú también deseas que te haga. La comunicación es clave para practicar buen sexo”.

El porno no es la vida real

Por si algún despistado todavía no se ha enterado: el porno es mera ficción construida por actores experimentados y bien preparados para su misión. Si ves posturas imposibles, orgasmos que duran media hora o mil maneras extravagantes de hacer el amor, recuerda que se trata de escenas interpretadas por profesionales, aunque a veces parezcan tan reales que pensemos que son ciertas (¿qué hay más real y físico que el propio cuerpo humano?).

Que siempre haya consentimiento

Este es sin duda el avance más importante en comparación con años atrás. Y algo que hasta hace muy poco no se enseñaba en los colegios, pues siempre se adoptaba la versión afirmativa del acto sexual cuando realmente hay muchos factores que pueden denotar cierta imposición por parte de uno de los sujetos implicados. Gracias al #MeToo y al movimiento feminista, cada vez tenemos más claro que el “no” siempre significará “no”. Por tanto, si te sientes obligada o coaccionada por alguna persona para practicar sexo, lo mejor será que cortes de inmediato la relación con esa persona o, en casos más graves, expongas tu caso en primer lugar a tu familia o amigos, y en segundo lugar y si empeora a las fuerzas de seguridad.

