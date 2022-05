El Ministerio del Interior anunció esta mañana el “plan de reforzamiento dinámico de Carabineros”, el cual permitirá aumentar la dotación del personal policial en 17 comunas del país, siendo 12 de ellas pertenecientes a la Región Metropolitana. Frente a ello, el gobernador Claudio Orrego valoró la medida, pero reprochó que aún no es suficiente.

En específico, este plan que se implementará hoy, permitirá la distribución de 700 carabineros en 12 comunas de la Región Metropolitana (Maipú, Recoleta, Pudahuel, Quilicura, Renca, Cerro Navia, Huechuraba, Puente Alto, San Bernardo, La Pintana, Estación Central y Santiago); y en otras cinco que se distribuyen por el resto del país (Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso y Concepción”.

En esa línea, el gobernador Metropolitano, Claudio Orrego destacó que “cada nuevo carabinero que se suma al combate de la delincuencia es una buena noticia para la región y el país”. Sin embargo, la autoridad reprochó que la estrategia anunciada “más que un plan de seguridad, esto es una medida específica. El Gobierno no puede asumir esta difícil tarea en solitario”.

Por ello, el jefe regional aseguró que “como Gobierno Regional entregamos una propuesta de acción integral y no hemos tenido respuesta aún desde el Gobierno. Creo que se está al debe todavía en el combate a las mafias del comercio ambulante. Las mafias del comercio ambulante no se combaten comuna por comuna. O hay una estrategia integral de la región o simplemente estamos perdidos”.

“Le he pedido a la ministra del Interior que nos diga que rol quiere que juguemos. Una ministra del Interior no puede estar preocupada del Barrio Meiggs, deber estar preocupada de Chile. Nosotros estamos todos los días en las calles, hablando con los alcaldes y alcaldesas, queremos coordinar este esfuerzo porque las mafias del comercio ambulante están matando a la ciudad de Santiago”, agregó Orrego.

“No vamos a tener una labor eficaz en el territorio, especialmente con grupos armados, si las policías no sienten el respaldo de la ciudadanía y también de la clase política y de las autoridades. Ninguna institución por si sola va a solucionar este problema de orden público y seguridad que tenemos en la región. Lo que hemos visto estos días con personas armadas que responden a balazos a cualquier conflicto, no solo me preocupa, sino que también me ocupa. Si queremos enfrentarlos debemos tener coordinación con todos los actores”, concluyó la autoridad metropolitana.

