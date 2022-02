El presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, comparó el jueves la invasión de Rusia a su país con las campañas militares llevadas a cabo por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. “Rusia ha atacado a Ucrania de una manera cobarde y suicida, como lo hizo la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo el presidente ucraniano en una sesión informativa en línea, durante la cual llamó a los ucranianos a “salir” y “protestar contra esta guerra”.

Al mismo tiempo, la cuenta oficial de Twitter del país publicó una caricatura que compara al jefe de Estado ruso con Adolf Hitler. “Esto no es un ‘meme’, sino nuestra y vuestra realidad ahora mismo”, escribió el gobierno de Kiev, en una clara alusión a cómo fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en los años 40 que se cobró la vida de millones de personas en todo el planeta.

En su mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Zelensky intentó llevar calma a su población al tiempo que los alentó a luchar en cada rincón del país contra la ocupación rusa: “Hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Para todos aquellos que aún no han perdido su conciencia en Rusia, es hora de salir a protestar contra la guerra con Ucrania. Levantaremos las sanciones a todos los ciudadanos de Ucrania que estén dispuestos a defender nuestro país como parte de la defensa territorial con las armas en la mano”.

“Daremos armas a todos los que quieran defender el país. Estad preparados para apoyar a Ucrania en las plazas de nuestras ciudades. Rusia atacó a traición a nuestro Estado por la mañana, como lo hizo la Alemania nazi en los años 2WW. A día de hoy, nuestros países están en lados diferentes de la historia del mundo. 🇷🇺 ha emprendido un camino de maldad, pero 🇺🇦 se defiende y no renunciará a su libertad sin importar lo que piense Moscú”, remarcó el presidente ucraniano.

