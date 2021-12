Previo al cierre de su campaña está tarde, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, sostuvo un encuentro con pymes, acusando que poner más impuestos como propondría Gabriel Boric, las afectará y pidiéndole a su contendor que “no siga vendiendo humo”.

“Nosotros vamos a ser el Gobierno de verdad de las pymes y esto no es mentira. Nosotros no vendemos humo, nosotros decimos las cosas por su nombre y yo aquí puedo avalar esto, porque provengo de una familia de emprendedores”, partió señalando el abanderado.

Y agregó que “los vamos a proteger del abuso del Estado y del abuso de los grandes y esto lo vamos a plasmar en distintas medidas”.

Kast criticó que su adversario quiere subir los impuestos y que esos impuestos los van a pagar las pymes y los ciudadanos a los que les subirán los precios.

“Eso es vender humo, decir que yo voy a levantar a las pymes, que yo voy a ser el que las ayuda y lo único que estoy haciendo es impedirles crecer, porque un Estado burocrático grande ahoga a las pymes, más impuestos ahogan a las pymes por eso le pido a Gabriel que hable con la verdad que no siga vendiendo humo”, advirtió.

Con ello, precisó que a Boric, “en realidad no le vamos a cobrar la palabra porque va a perder entonces va a ser difícil cobrarle la palabra, nosotros lo que planteamos es algo pospositivo”.

Más temprano, el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, indicó que el programa de Boric “podría llevar a la quiebra a cientos de pequeñas y medianas empresas de Chile”.

Punta Peuco

Otro tema por el cual fue consultado el abanderado fue el futuro de Punta Peuco y los indultos humanitarios, al respecto Kast comentó que “ustedes me conocen y yo no he cambiado en nada, yo siempre he planteado que nadie merece morir en la cárcel, eso ha sido permanente para cualquier preso en Chile, el indulto humanitario”.

Además, Kast indicó que hace seis o siete años que no tiene contacto con el abogado Raúl Meza, abogado de diversos reos de Punta Peuco, añadiendo que “yo tengo un proyecto de futuro, que invita a las personas a soñar con un Chile distinto. El gobierno militar o dictadura o como le dicen o régimen, terminó hace 30 años y Augusto Pinochet murió hace 15 años, entonces yo les pido a los contendores que miremos el hoy y el futuro, eso es lo que nos ocupa a nosotros”.

Respecto a Punta Peuco, recordó que el penal se “construyó en democracia” y que “en todo el mundo” las personas de las Fuerzas Armadas o de Seguridad “no comparten las cárceles comunes”

/psg