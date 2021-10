A 23 días de las elecciones presidenciales, el comando del candidato Gabriel Boric parece estar cada vez más cerca del Partido Comunista y de sus intereses. El PC toma un papel cada vez más hegemónico dentro del grupo del abanderado de Apruebo Dignidad, a pesar de que, según analistas, se trata de un partido que no aportaría más del 5 o 6% de los votos.

“Nuestro gobierno anulará la actual ley de pesca corrupta”, publicó Boric en su cuenta en Twitter. Esto en referencia a un proyecto de ley de nulidad que ha sido impulsado desde hace más de cinco años por las filas del Partido Comunista. Además, esta publicación podría prender las alarmas desde el punto de vista institucional: de ganar, Boric encabezaría el Poder Ejecutivo, que no es el llamado a anular leyes.

¿Cuáles son los otros dos hechos que mostrarían la ocupación de mayores espacios por parte del PC en el comando y la importancia que parece estar tomando este partido dentro de la coalición? Primero, la inclusión en el equipo económico de Boric de Bárbara Figueroa, miembro del PC que presidió por casi 10 años la Central Unitaria de Trabajadores. Segundo, la defensa del PC que salió a hacer el propio candidato, luego de los dichos de Yasna Provoste, quien afirmó que el PC es el partido “hegemónico” dentro del pacto de Apruebo Dignidad.

El Proyecto de ley que declara la nulidad de la ley N°20.657 que propuso el Partido Comunista en 2016, al que se refirió Boric esta semana, está integrado por una única disposición: “Artículo 1°.- Declárese insaneablemente nula la ley 20.657“.

La propuesta fue presentada en 2016 por los diputados comunistas Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez. Además contó con el patrocinio de otros parlamentarios de esa tienda como Karol Cariola y Camila Vallejo, que actualmente forman parte del comando de Boric, así como del presidente de ese partido, Guillermo Teillier, y de Lautaro Carmona.

El efecto nocivo de respaldar la iniciativa del PC

“Las leyes no se anulan, se derogan (es decir, se dejan sin efecto) o se modifican. Eso es muy importante porque la anulación tiene efecto retroactivo, en cambio la derogación o modificación no”, explica el abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad Católica, Germán Concha Zavala.

El jurista ejemplifica la diferencia de efectos entre anular o derogar una ley, de allí la importancia de que Boric no se refiera a una futura derogatoria, sino a una nulidad. “Si se anulara una ley que entró en vigencia en el año 2010, en principio habría que entender que todo lo que se hizo a partir de 2010 sujetándose a esa ley también es nulo. Eso generaría una gravísima inseguridad jurídica. En cambio, la derogación y la modificación sólo producen efecto hacia el futuro y dejan a salvo lo que ya se hizo”, dice Concha.

Mientras Concha Zavala alude a las diferencias de las nulidades y las derogatorias, en cuanto a sus efectos, el director del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo, José Manuel Díaz de Valdés Juliá, explica las diferencias entre ambas figuras jurídicas en cuanto a las causales por las cuales se puede realizar uno u otra; y cuáles son los poderes públicos que tienen la potestad de decretar una nulidad o de llevar a cabo la derogación de una ley. En ninguno de los dos casos la figura legalmente investida con estos poderes es el Presidente de la República, desde el Poder Ejecutivo.

“Hay solo dos formas de dejar sin efecto una ley, una es derogarla y la otra, en Chile, es declararla inconstitucional, que es una forma de nulidad. Son bien distintas porque la derogación es lo que hace la misma autoridad que dictó la norma, en este caso el legislador, es decir el legislador dicta una norma y después la cambia porque no le gusta o ya cumplió su propósito o quiere perfeccionarla”, plantea en cuanto a la figura de la derogatoria.

Sobre la nulidad también es claro: “Esta ocurre cuando hay un vicio cierto, cuando la ley tiene un problema, un defecto jurídico, cuando la norma está enferma. Si se alega eso, solo lo puede decretar un tribunal, no lo puede hacer el legislador. El legislador puede derogar la ley, pero no puede anularla, porque anularla implica decir que tiene un vicio y los únicos que en Chile, y en general en el mundo, pueden establecer vicios de normas jurídicas no son los legisladores, no es el Presidente de la República, son los tribunales“.

En criterio del jurista, desde el punto de vista legal son errados los dichos de Boric. “Es completamente equivocado decir que el parlamento puede anular una ley, lo que puede hacer es derogarla. Quien puede anular una ley en Chile es el Tribunal Constitucional, pero solo por defectos de constitucionalidad”, señala.

El PC lleva 8 años tratando de echar por tierra la Ley de Pesca

En todo caso, en el 2016 no fue la primera ocasión en la que el PC intentó la anulación de la norma en cuestión. La obsesión del Partido Comunista por dejar sin efecto la Ley de Pesca, que Boric ya anunció que “anulará” desde su “gobierno”, viene desde tres meses después de que la misma fue promulgada, en febrero de 2013. Ya en esa oportunidad el mismo diputado Gutiérrez -hoy integrante de la Convención Constitucional- presentó una moción para derogarla, alegando que había sido legislada en base a conflictos de intereses del exdiputado Jorge Ulloa (UDI) con la Pesquera Blumar S.A.

Después de todo este tiempo y de acuerdo con la página de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de anulación de la Ley de Pesca se encuentra aún en primer trámite constitucional. La última actividad que figura con respecto a esta propuesta es del 21 de septiembre de este año y está referida a la entrada en cuenta del segundo informe por parte de una comisión mixta integrada por la de Constitución y la de Pesca.

Más fichas del PC en los grupos de Boric

Ya desde hace varias semanas figuran en el comando de Boric las diputadas del PC Camila Vallejo y Karol Cariola. Adicionalmente la alcaldesa de Santiago, la PC Irací Hassler, fue nombrada co-coordinadora del área programática del comando del abanderado de Apruebo Dignidad. La más reciente ficha del Partido Comunista que se incluyó en el equipo económico del candidato es Bárbara Figueroa.

Esta militante del PC fue sin éxito, por la lista de la coalición de Apruebo Dignidad, a la elección de los convencionales. Desde esta perspectiva, para el cientista político Kenneth Bunker fue errada la decisión de Boric de incluir a Figueroa en su grupo de asesores económicos.

“Si bien puede tener sentido en una negociación política de la coalición (con el PC), no creo que tenga sentido con lo que Boric quiere hacer. Debe tener la impresión de que no corre ningún tipo de peligro en la elección, que se puede dar ese tipo de gusto. Si se viera realmente apretado, Boric tendría que hacer un giro más pronunciado hacia el centro e incluir a personas un poquito más técnicas, esto en términos de economía en particular”, asevera Bunker.

“A mí no me gusta para Boric, no me gusta que incluyan a candidatos a constituyentes. Es un poco un reciclaje de candidatos y es como darle el premio por perder. Dentro de una perspectiva estratégica a Boric le convienen dos cosas: mostrar que puede ofrecer gobernabilidad y que puede trabajar con equipos. En esa interacción es donde se da la gobernabilidad y si es que se mueve un poco más hacia el centro y si más encima promete gobernar con equipos, Figueroa representa la antítesis de eso, representa a un partido más extremo y tampoco es una persona técnicamente hábil”, subraya.

En defensa del PC

Además de tomar como una bandera propia el proyecto de nulidad de la Ley de Pesca de los comunistas y de incluir cada vez más actores del PC en sus grupos más importantes de trabajo, Boric se ha dado a la tarea de salir a defender a este partido, cuando otros candidatos a La Moneda lo han atacado, no a él, al PC.

“Me sorprende que uno de los partidos más leales con Bachelet reciba estos comentarios”, dijo el frenteamplista en cuanto a los dichos de la candidata Yasna Provoste. “El PC fue parte de la Nueva Mayoría siendo un partido pequeño… con Gabriel Boric es el partido hegemónico”, dijo la abanderada de Nuevo Pacto Social Yasna Provoste.

En criterio de Bunker, este intercambio de comentarios no es más que un asunto de estrategias: “Ahí no veo mucho más que tal vez la clarificación de cuál es la estrategia hoy día de cada uno de los dos, en particular de Provoste de diferenciarse, porque no se trata de argumentos excluyentes, los dos tienen razón. Provoste dijo que el PC era un partido pequeño cuando estaba con Bachelet y hoy día es hegemónico cuando esta con Boric. Eso es cierto, pero también es cierto que el PC fue leal y siempre estuvo con Bachelet”.

