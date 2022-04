El Juzgado de Garantía de Viña del Mar informó sobre el sobreseimiento definitivo del ex presidente Sebastián Piñera y ex autoridades del Ministerio de Salud (Minsal), como Jaime Mañalich, Enrique Paris y Arturo Zúñiga, en el caso del posible fraude en arriendo de residencias sanitarias en la ciudad jardín.

La decisión del juzgado, entregada durante este viernes, se generó luego de que el Ministerio Público solicitara la medida e informara sobre el cierre de la investigación por eventuales delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y fraude al fisco, esto a partie de indagaciones encargadas a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

De acuerdo a lo explicado por Patricio Toro, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, tras la revisión de los antecedentes, se estimó que los contratos fueron celebrados en medio de la pandemia. Por lo tanto, “era aplicable una normativa de excepción”, lo que permitió “incorporar clausulas de costos operativos fijos”, explicó.

Asimismo, dijo que no hubo intervención alguna de las ex autoridades en la contratación de los recintos y que al ser costos “que estaban permitidos por el contexto y la normativa se determinó que no existía comisión de delito desde ese punto de vista”.

El mencionado caso se inició luego que la ONG, Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), presentara una querella a mediados del año 2020.

Lo anterior por perjuicios al fisco de casi 54 millones de pesos en el Hotel O’Higgins y otros cerca de 9 millones de pesos en el Hotel Gala.

