El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió a las críticas que ha recibido el Gobierno en base a los ataques que se han registrado en los últimos 15 días en la Macrozona Sur, pese al Estado de Excepción que se encuentra vigente desde el 12 de octubre en cuatro provincias de la zona.

“Nosotros hace 15 días atrás, cuando iniciamos este proceso de Estado de Excepción constitucional, por motivos de emergencia que es distinto al de catástrofe en situación de pandemia. Nosotros nunca dijimos que iba a haber violencia cero, lo que dijimos era que este estado de excepción iba a permitir una colaboración de la fuerzas armadas con las policías en la Macrozona Sur”, señaló el secretario de Estado.

A través de una conferencia de prensa, el ministro enfatizó que el Estado de Excepción fue aplicado “para evitar y perseguir lo mismo que vemos acá, el narcotráfico, las arma de guerra de grueso calibre, los ataques, la quema de camiones y viviendas, de casas, iglesias, maquinarias, a trabajadores que lo único que buscan es volver en la tarde, eso es la colaboración”.

Agregando que “esa colaboración ha permitido ya un 43% menos de delitos en la Macrozona Sur, yo no sé de dónde nace esta crítica, porque lo que deberían hacer es sumarse a esta crítica con voluntad y entendiendo que hemos evitado situaciones complejas, justamente en contra de ellos”.

En esa misma línea, Delgado fue tajante en asegurar que “si la crítica es que no hemos tenido violencia cero, yo les quiero decir que esa expectativa nosotros nunca la generamos, por lo tanto no nos pueden medir con expectativas que no hemos generado”, aclarando que lo prometido era “para perseguir el crimen organizado, el cual ha tenido menos oportunidades de actuar en estos 15 días”.

Por ello, el ministro del Interior informó que gracias al Estado de Excepción, “hay cerca de 30 detenidos, muchos de ellos personas con situaciones pendientes con la justicia, o sea potencialmente personas violentas que pudieron haber atacado a los trabajadores, por lo tanto el llamado es a sumarse y no a criticar”.

Finalmente, Delgado proyectó que en los próximos 15 días periodo por el cual se prorrogó el Estado de Excepción- va a visitar “personalmente la Macrozona, para ir evaluando y tomando estrategias para poder, ojalá evitar todo acto violento, pero el problema que existe en la Macrozona Sur es mucho más complejo que sólo 15 días o 30 días”.

