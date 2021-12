En medio de su gira por la Región del Biobío, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, calificó como “intervencionismo” el apoyo que este martes entregó la ex Mandataria Michelle Bachelet, a su contendor de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Consultado sobre el tema, Kast acusó que “me habría gustado y creo que a la mayoría de los chilenos, que ella (Bachelet) no hubiese hecho ese pronunciamiento, porque va en la línea del intervencionismo de una autoridad que está instalada a nivel mundial, en un tema local”.

Con ello, indicó que “así como hoy Gabriel está sacándose una fotografía o reuniéndose con Michelle Bachelet, yo estoy aquí en Talcahuano con la gente, con las personas que realmente necesitan el apoyo de las autoridades”.

En relación a si ella debería dar un paso al costado en su cargo, Kast expresó que “yo lo que he dicho es que todo ese tipo de debates dejémoslos después del 19, ya que hoy lo principal es que las personas conozcan las propuestas de los candidatos y que no tengamos esa interferencia de otros líderes que tienen sus opiniones”.

A su juicio, “lo importante es que la ciudadanía conozca a los candidatos a la Presidencia, Gabriel Boric, José Antonio Kast, quién quieren ustedes que gobierno el país, quién le va a dar más certezas, quién va a garantizar la libertad, el desarrollo y el crecimiento del país, yo al menos creemos que tenemos las mejores propuestas y las mejores personas para abordar ese desafío”.

Ayer Kast, ya había manifestado su incomodidad por la reunión entre Bachelet y Boric, a la vez que había expresado la idea de que la ex Mandatario se juntara también con él para conocer las visiones de ambos abanderados.

Test de drogas

Sobre el test de drogas que se realizó Boric, Kast expresó que “sigue siendo tema, no porque nosotros lo hayamos instalado, sino por qué trató de instalar un tema y le salió mal. Entonces, uno lo que dice bueno es que si él quiere enfrentar algo, bueno enfrentémoslos con la verdad. Yo dije, yo me alegro porque el haya dado un paso, que se haya hecho un examen de orina es un paso que nunca antes lo había hecho, me alegro, pero el paso siguiente es el test de pelo”.

“Si hay un problema de recursos, yo feliz le pago su test, porque creo que la ciudadanía merece conocer que cada uno que los que postulan a la Presidencia, no tienen ninguna dependencia de los drogas. Yo no estoy diciendo que él tenga, dependencia de drogas, yo no estoy diciendo que él la tenga, por el contrario, yo creo cuando él dice que no ha consumido droga y que no consume, que no es consumidor, le creo, pero vamos un paso más allá y dejemos el ejemplo”, sostuvo.

Sobre el impasse que tuvo anoche Boric con un periodista sobre este tema, Kast expresó que “yo creo que siempre tenemos que ser respetuosos con los medios de prensa, los medios y los periodistas hacen su trabajo, nosotros somos figuras públicas y estamos expuestas a las consultas de los periodistas”.

Y agregó que “uno puede no contestar si quiere, uno es dueño de su silencio también, pero jamás yo iría a enfrentar un periodista, porque no me gustó la pregunta que me hizo. A lo más le diría, ‘mire, no le voy a contestar’, pero de ahí a sacar teorías de conspiración lejos. Él presentó un documento que fue cuestionado por la fecha, por el horario que se hizo, porque puso quizás en riesgo a otras personas, sabiendo que tenía quizás síntomas de covid y no les advirtió, él tiene que responder a la ciudadanía y respetar la labor de los medios”.

/psg