A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el ex ministro DC Eduardo Aninat, anunció su voto a favor de José Antonio Kast, quien ayer además se reunió con dos históricos militantes DC, el ex senador Hosain Sabag y el ex diputado Edmundo Salas, durante su gira por el Biobío.

A través de una carta publicada hoy en El Mercurio, Aninat -quién lideró la cartera de Hacienda durante 1994 y 1999 en el Gobierno de Eduardo Frei- planteó que tras ver entrevistas y foros de los candidatos y leer sus programas de gobierno, ve que hay “dos candidatos que hoy no entusiasman mucho para enfrentar el futuro largo de Chile”.

Y si bien el ex titular de Hacienda acotó que en vez de no sufragar o anular el voto, “este día opto por algo distinto, pues creo que es una responsabilidad con el país como un todo. Evadirme no contribuye a nada”.

Por ello, indicó que “votaré por José Antonio Kast el día 19 de diciembre próximo. Con dudas, por cierto, pero así lo decidí”.

Visitas en el Biobío

Ayer, en tanto, en medio de su gira por la Región del Biobío, Kast se reunió con el ex senador DC Hosain Sabag y el ex diputado y actual core, Edmundo Salas.

“Lo que pasa es que tengo una amistad de bastante tiempo, de cuando don Hosain fue senador y pasé a saludarlo, es una gran persona, un gran valor, se le echa de menos en el Senado y correspondía hoy poder pasar a saludarlo y reconocerle el trabajo que hizo como senador”, comentó Kast.

Y agregó que “más allá de los apoyos, la amistad es lo que yo valoró y vuelvo a insistir que tengo una gran amistad con él y hoy lo que hicimos es volver a conversar del futuro de Chile”.

Sobre Salas, añadió que también con él “tengo una gran amistad porque cuando yo llegué al Parlamento don Edmundo salas era vicepresidente, fue una persona muy conciliadora y es lo que tenemos que buscar hacia adelante, tenemos que buscar un Chile unido, un Chile que busque amplios acuerdos”.

Según consignó Radio Cooperativa, este último habría señalado que “no voy a votar por Boric, me da lo mismo la decisión de mi partido, no quiero de nuevo a la Unidad Popular”, aunque estaría en reflexión sobre su voto.

