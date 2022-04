“Nosotros hemos trabajado con varios escenarios, algunos menos probables y otros más probables. El escenario que nosotros creemos que puede ser más probable es que, en un periodo de tiempo, nosotros pensamos que estos peak que hemos tenido tienen una periodicidad como de 100 días o tres meses en que empiezan a elevarse los casos y nosotros creemos que eso va a volver a ocurrir”.

Así, la ministra de Salud, María Begoña Yarza anunció un eventual rebrote de los casos de covid-19 dentro de los próximos meses. Frente a ese escenario, la titular de la cartera insistió en la importancia de la inmunización contra el virus, pues reconoció que un número importante de la población apta para recibir la cuarta dosis no se ha vacunado, siendo ellos los que se verán más afectados ante el eventual aumento de contagios.

“Mientras no haya una variable de preocupación que signifique que no responde a las vacunas que nosotros tenemos, ese rebrote lo que va a generar son casos, personas con síntomas respiratorios y aquellos que aún no se han convencido que las vacunas son un camino de cuidado individual y colectivo tienen mayor riesgo de hospitalización, de estar gravemente enfermos”, aseveró la doctora.

En conversación con Radio Cooperativa, la secretaria de Estado reconoció que la cuarta dosis ha tenido bajos niveles de vacunación y que el grupo etario con mayor número de rezagados es el que concentra a los menores de 3 y 5 años, por lo que la ministra hizo un llamado a los padres y tutores de aquellos menores no inmunizados.

“En el tercer refuerzo ya estamos bastante bien, cercanos al 90% y queremos llegar a más del 90% como tenemos en el esquema primario, y en el cuarto está llegando la mitad de las personas que deberían llegar en cada una de las semanas. Ahí están distribuidos de forma particular, los mayores de 65 con mayor adhesión, y los que siempre van más rezagados son los grupos de pequeños, de 3 a 5 años que dependen de sus tutores, y ahí hay que hablarles a ellos”, acotó.

Al ser consultada por la posibilidad de incorporar a la campaña de inmunización una quinta dosis, Yarza explicó que aún faltan datos para aquello: “Lo que está haciendo la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica es estudiar. Nosotros tenemos una corte de pacientes que fueron vacunados y que hemos ido siguiendo. Nos hacen falta más datos afuera y de los nuestros, cuál es la respuesta de verdad, no sólo inmunológica, sino cuántos se enferman y de qué forma. Esos son los elementos fundamentales para tomar decisiones”.

Influenza y nuevas variantes

Luego de que China reportara el primer caso de la gripe aviar H3N3, la cual vendría siendo un subtipo de la variante ‘A’ de la influenza, y de que Perú también informara un caso en su territorio, la ministra Yarza explicó este fenómeno e insistió en la importancia que tiene también la vacunación contra ésta enfermedad, cuya campaña ya inició.

“La primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que cada vez los fenómenos son más globales desde este punto de vista, y que tienen que ver con toda esta invasión del ser humano a los espacios de la vida más natural. Este poquitillo desastre ecológico que la Organización Mundial de la Salud tiene en la agenda 20-30. Mientras sigamos en este ritmo de desarrollo sin límites, esto va a ser parte de lo que nos tenemos que acostumbrar”, planteó.

En esa línea, la autoridad explicó que la aparición de nuevas variantes o enfermedades requiere de una “conversación estratégica”, la cual también se está dando en Chile. “En el caso de la influenza, también partimos con la campaña, allí la idea es instalar de que cuando nos vayamos a vacunar contra la influenza, contra el covid también; y cuando vayamos contra el covid nos vacunemos con la influenza”, afirmó.

“O sea que aprovechemos este esfuerzo y eso sí es relevante, porque allí sí que hay poblaciones de riesgo. Lo que pasa habitualmente de mortalidad en Chile es como un tercio de la mortalidad que hemos tenido con covid en la historia”, zanjó.

/psg