El juez Patricio Álvarez excluyó una evidencia clave presentada por la defensa del ex cabo Sebastián Zamora en la audiencia de preparación del juicio oral. El informe buscaba mostrar que la arremetida del 2 de octubre de 2020 fue para atrapar y no lanzar por el puente al adolescente que cayó 7,4 metros hasta el río Mapocho. Tras una petición de los querellantes, rechazó la calidad de experto del profesor de educación física y rugby Pedro Pavez, que firma uno de los documentos analizando la secuencia. Se mantuvieron como peritos el ex prefecto inspector de la PDI Gilberto Loch y la profesora de medicina legal Carmen Cerda.

Qué observar. Este lunes concluyó la preparación del juicio oral del caso Pío Nono en que se busca esclarecer las responsabilidades penales de la arremetida policial del 2 de octubre de 2020 sobre el puente, que terminó con el entonces cabo Sebastián Zamora de Carabineros impactando a un adolescente, que cayó 7,4 metros hasta el lecho del río Mapocho.

El manifestante —que tenía 16 años—, se fracturó las muñecas y golpeó en la cabeza. La fiscal Ximena Chong acusó al ex carabinero de homicidio frustrado y pidió 8 años de cárcel para él.

La tesis del homicidio frustrado ha sido rechazada por la defensa, apoyada por peritajes valorados por el tribunal y la Corte.

Este lunes, sin embargo, el juez Patricio Álvarez Maldini acogió una petición de los querellantes —el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, entre otros— de excluir uno de los informes presentados por la defensa.

Se trata del informe “gesto – motor” firmado por el profesor de educación física y rugby Pedro Pavez, que fue uno de los reportes utilizados por la defensa para mostrar que la acción del cabo buscaba atrapar y no lanzar por el puente al adolescente.

El juez argumentó que se trataba de una causa penal y no un partido deportivo, por lo que no calificaba como experto, relataron presentes en la audiencia.

Sí se mantuvieron como peritos el ex prefecto inspector de la Policía de Investigaciones (PDI) Gilberto Loch y la profesora de medicina legal de la Universidad de Chile Carmen Cerda, que analizaron también el caso y llegaron a conclusiones concordantes. También estarán en el juicio los videos mostrando la secuencia de hechos.

Cómo afecta al caso la decisión. La decisión del juez —quien quedó a cargo de la audiencia luego de que su par Daniel Urrutia se retirara tras ser recusado por la defensa de Zamora, que recordó sus publicaciones pidiendo disolver Carabineros— debilitan parcialmente la defensa del ex carabinero, que hasta este lunes había visto reforzados sus planteamientos en tribunales.

El 2 de marzo de 2021, tras pasar 5 meses recluido en una unidad policial, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago cambió la medida cautelar de Zamora por arresto domiciliario total.

En mayo de 2021 el juez Ponciano Salles la rebajó a arresto domiciliario nocturno y dijo que “hay a lo menos evidencia material y existen también documentos periciales que justifican la teoría del caso de la defensa”. Ésta, a cargo de los abogados Vinko Fodic, Alejandro Peña y José Antonio Villalobos, presentó peritajes analizando la mecánica de sus movimientos registrados en videos.

El 2 de junio de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago respaldó la rebaja, apoyándose en los peritajes de la defensa.

“Por los antecedentes dados a conocer por la defensa en esta audiencia, en lo que dice relación con el artículo 140 letra C del Código Procesal Penal, el tribunal ha determinado que la medida decretada por el juez de Garantía es la medida proporcional para garantizar los fines del procedimiento y para cautelar la seguridad de la víctima y la seguridad de la sociedad”, dijo la resolución leída por la ministra Loreto Gutiérrez, en la que también participaron el ministro Jaime Balmaceda y el abogado integrante Francisco Ovalle.

Dado que las resoluciones de los jueces en las audiencias de preparación de juicio oral son inapelables, la defensa de Zamora evalúa recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para revertirla.

Sin contar la tramitación en el TC, el juicio debiera partir hacia septiembre.

Qué ha dicho Sebastián Zamora sobre la arremetida. “Hermano, lo maté… lo agarré y se me resbaló”, se escucha decir a Zamora en un video que registró la arremetida difundido en 2020 por Canal 13.

El 12 de noviembre de 2021 respondió un cuestionario a Ex-Ante, donde afirmó que “cuando lo vi caer me desesperé, me desesperé, pensé que lo había matado, me asomé por la reja y vi que estaba sangrando (…). La caída fue un accidente, mi intención era detenerlo”.

En abril de este año dio una entrevista a este medio donde dijo: “Yo nunca lo empujé ni menos tenía la intención de hacerlo. Vuelvo a repetir, es materia de investigación. Lamento mucho lo que pasó”.

