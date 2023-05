El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, llamó al gobierno del Presidente Gabriel Boric a enfocar su agenda de reformas en aquellas que vea factible de llegar a un acuerdo, y que esta agenda legislativa tenga como centro generar un impacto positivo en el crecimiento junto con la inversión. Esto último, ya que, a juicio del dirigente gremial, existen iniciativas que no responden a este objetivo.

“El gobierno debe poner foco en aquellas cosas que van a poder hacer y negociar, y que claramente tengan un impacto en el crecimiento y la inversión”, dijo el presidente de la CPC en entrevista con radio Duna.

El líder de los grandes empresarios explicó su llamado en base de que “no estamos poniendo foco en el crecimiento económico ni en la inversión y eso es esencial para que también el gobierno pueda cumplir con sus promesas. Entonces me parece que es relevante que el discurso y acción del gobierno vaya a favor del crecimiento”.

Ante este contexto, Mewes planteó como ejemplo de iniciativas que no van el objetivo del crecimiento al aumento del salario mínimo a $500 mil: “Todas estas normas están impactando al empleo, las cifras son claras (…) claramente aquí tenemos un problema de la falta de crecimiento y por eso estamos demandando que el gobierno abra los espacios para que vayamos creciendo”.

“Cuando un país no crece y no se puede generar mayor actividad económica tenemos un problema en la contratación de personas”, agregó Mewes, quien también señaló que las medidas que, a su juicio no tienen como foco generar crecimiento y a atraer inversión, terminan por empujar a las personas al trabajo informal.

En esa línea, Mewes también mostró su molestia sobre el anuncio de que el gobierno presentará un proyecto de teletrabajo y modalidad híbrida para padres: “Nos preocupan algunos conceptos puestos en la minuta, porque todavía no tenemos ningún proyecto de ley, pero si queremos generar un espacio para que exista una gran cantidad de personas que puedan teletrabajar podamos ir por la vía de sala cuna, que todavía tenemos pendientes, y de esa forma le vamos a dar opciones”.

El dirigente gremial explicó su malestar apuntando a la unilateralidad que tendrían los trabajadores que son padres sobre el empleador para decidir la forma en que quiere desempeñar sus funciones, según la mirada de la CPC. “El anuncio en si no nos gusta, es mucho más sano y que los trabajadores vayan negociando de buena fe cuales son las mejores formas de cada sector, área e industria de la economía”, señaló.

“Acá tenemos que hacer un stop en todas estas iniciativas y poner foco en lo que realmente a Chile le interesa y le sirve hoy para crecer, porque me parece que estos proyectos así tienden a distraer de lo que verdad importa, que es la formalización y creación de más y mejores empleos”, reiteró Mewes.

Sobre las negociaciones para llegar a acuerdos en las reformas, Mewes pidió al gobierno no solamente conversar con ellos o la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT). Además, la CPC llamó al gobierno a enfocarse en ponerse de acuerdo con los parlamentarios respecto a la aprobación de las reformas.

“Nosotros esperamos que el ministro pueda llegar a un pacto tributario con los parlamentarios y aquí tiene que trabajar directamente con el Senado para ver si una propuesta tributaria nueva tiene y les hace sentido (al Congreso). El ministro tiene que hablar con ellos”, dijo Mewes en relación a la reforma tributaria.

/psg