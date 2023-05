El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), volvió a refutar el avance de la agenda de seguridad priorizada entre el Gobierno y el Congreso, afirmando que «si seguimos al mismo ritmo, vamos a terminar en 5 años más».

La ministra del Interior aseguró ayer que ya han despachado ocho proyectos de la agenda de seguridad.

«Si seguimos al mismo ritmo que estábamos en materia de seguridad, vamos a terminar esos proyectos en cinco años más y yo creo que el país no soporta más demora, no soporta más dilaciones. Y claro que es un riesgo no poner plazos, es más fácil no poner plazos, hacer como que estamos avanzando bien y al final que uno sepa que vamos a un ritmo que no es el adecuado», sostuvo Coloma.

En entrevista con Radio Pauta, el titular del Senado manifestó que «me encantaría que la ministra en este caso tuviera razón, lamentablemente está profundamente equivocada y lo digo lamentándome y me preocupa (…) la velocidad hay que verla en forma exigente y no en forma complaciente». Esto pues recordó que el acuerdo entre el Congreso y el Gobierno priorizó 31 proyectos en materia de seguridad con plazos concretos.

«Me hubiera encantando que dos sean igual a ocho, dos son leyes, 13 han avanzado harto en el propio Congreso (…) y cuatro yo diría que tenemos que apurar mucho la velocidad. Respecto de los otros 12 (…) eran compromisos de Gobierno, ellos tenían que presentar esos proyectos, muchos suponen gastos, de esos no se han presentado hasta ahora ninguno», sostuvo Coloma.

Y agregó que los que menciona la ministra, «no tienen que ver con la lista, son proyectos que partieron en otro momento, en otra instancia y que está bien que se hayan aprobado, pero no tratemos de hacer una confusión respecto de la agenda legislativa que surgió el 15 de abril, de los cuales de los ocho que enumera estaban aprobados de antes».

Más allá de polemizar, Coloma dijo que «si me preocupa mucho que la ministra del Interior o no conoce en detalle los 31 proyectos, cosa que me preocupa, o tiene una visión distinta».

/psg