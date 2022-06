He decidido, -venciendo mis propias convicciones, aquellas que me privaron de gozar con la justicia necesaria el fruto de mi trabajo y, ser parte pública de aquel extraordinario logro- narrar los hechos tal como realmente sucedieron.

Todos sabemos que las hazañas pueden ser relatadas y analizadas en forma diacrónica (con historia) o sincrónica (sin historia), y, para mí, por formación e ideología, soy de los que creen que analizar y/o relatar las proezas y actos del hombre sin historia, ya sea en forma individual o colectiva, es, no solo una aberración, sino una simpleza del ejercicio intelectual peligroso e injusto.

Con esa premisa, iniciaré nuestro relato, y para ello, tenemos que remontarnos entonces, al Mundial Juvenil de 1987, donde Luka Tudor debía responder a su condición de figura nacional e internacional y buscar su proyección a nivel mundial.

Pues bien, el padre de Luka Tudor, nos busca, y contrata a la empresa Feed-Back, primera empresa de comunicaciones dedicada a la asesoría de imagen y preparación de deportistas y políticos, conformada por los periodistas, mis grandes y queridos amigos Gerardo Ayala y Mariela Espejo, con quienes, además, asesoramos una campaña presidencial, y, por lo mismo, contrata, el padre de Tudor, don Petar, a la empresa CADECH, – Primer Centro de Asesorías Deportivas de Chile-, creada por mí.

Nuestra misión era preparar adecuadamente a Luka en todos los ámbitos y subsanar sus conflictos de carácter que podrían llevarlo a fracasar en el Mundial.

No olvidar que su gran hándicap era su permanente mal manejo de las frustraciones que implicaba sus expulsiones, principalmente por sus airados reclamos al árbitro y/o, las recurrentes suspensiones por tarjetas amarillas.

Mundial juvenil 1987

La historia de ese mundial es testigo del extraordinario trabajo llevado a cabo, ya que, incluso, una vez concentrada la selección chilena juvenil, antes de cada partido, concurría a Juan Pinto Duran a preparar a Luka, autorizado por mi querido y recordado amigo, con quién compartí gratísimos momentos en su dpto., me refiero a Luis Ibarra, Q.E.P.D, el gran técnico de esa selección quién además nos felicitó por el altísimo nivel alcanzado por Tudor.

El partido con Italia, reflejó todo aquello que se propuso lograr con el jugador, y el diálogo fue:

Yo: “Mira Luka, hoy más que nunca será puesto a prueba el trabajo y la preparación que hemos hecho. Nunca has enfrentado una defensa como la de hoy. Los italianos somos los reyes de la marca, si te descontrolas, se termina el partido y el campeonato para ti”.

Continué diciéndole:

“Si aplicamos estadística, – a veces los partidos de fútbol terminan en empate sin goles-, podríamos decir que tus oportunidades reales de gol son una a dos por partido y se pueden presentar al minuto inicial o al final:

Si te ofuscas;

Pierdes el control;

Te desconcentras;

Caes en el juego de tu marca, esas posibilidades se mueren antes de nacer y “No estarás ahí” para concretarla.

Y así fue, penal contra Luka al término del partido. GANAMOS 1X0.

Al día siguiente me mostraba las marcas que tenía en la espalda y cintura por los pellizcones, y golpes recibidos.

Deportivo Cali, Colombia

Yo ya estaba contratado por el Deportivo Cali de Colombia, donde ese año dos jugadores del equipo fueron elegidos los mejores de América, Bernardo Redin por la prensa argentina y Carlos “Pibe” Valderrama por la uruguaya.

Como jefe del Departamento Psicosocial del Club, logré recuperar a Jorge “Mortero” Aravena logrando el Botín de Oro del fútbol de Colombia, cuando en la temporada anterior, dado el bajísimo rendimiento de este jugador, los titulares de los diarios colombianos eran del tenor, “Señor Aravena, sea honesto, váyase”.

Tal mal año había tenido nuestro compatriota, que en el hexagonal del año 1987 organizado por la UC., jugando por el Deportivo Cali, debió ser sustituido dada las burlas y rechiflas que obtuvo en el Estadio Nacional por sus constantes errores, siendo el mayor cuando al intentar hacer un pase, estando sin marca, le pega con su botín al pasto en vez del balón.

La directiva por medio de Carlos Arcesio Paz, un gran dirigente, con la anuencia del cuerpo técnico dirigido por mis grandes amigos y profesionales Julio Comesaña, actual técnico del independiente de Medellín, y Mario Ricardo Leiva, PF., hasta hoy un gran amigo, me contratan para ayudarlo y en el partido siguiente en Viña del Mar, Aravena, hace el gol del triunfo y comienza su recuperación.

El segundo goleador del campeonato colombiano, también fue conseguido por un jugador de nuestro equipo, el “Piripi” Osma ;

Con Jorge Rayo, conquistamos el ser nominado "el anti penal" de Colombia, tras detener siete penales en forma consecutiva en siete partidos de la liguilla final, y ser el arquero que mas penales ha atajado en la historia del fútbol colombiano, resultado que él destaca en su página web y que en su momento reconoció públicamente en entrevista del periodista Heber Montoya de la cadena Caracol, como consecuencia de la aplicación de mi método, "el método Sforzini".

tras detener siete penales en forma consecutiva en siete partidos de la liguilla final, y ser el arquero que mas penales ha atajado en la historia del fútbol colombiano, resultado que él destaca en su página web y que en su momento reconoció públicamente en entrevista del periodista Heber Montoya de la cadena Caracol, como consecuencia de la aplicación de mi método, “el método Sforzini”. Como jefe del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del Deportivo Cali, estuve a cargo, al año siguiente, de organizar y dirigir la despedida del “Pibe” Valderrama del fútbol colombiano tras su venta al Montpellier de Francia, dejando muy en alto nuestro país

Formé y dirigí el CAR- Centro de Alto Rendimiento del Deportivo Cali, cuyos objetivos eran perfeccionar desde todos los aspectos a las jóvenes promesas del club, principalmente a quienes ya estaban integrados a la plana profesional del club.

Es así que, luego del Mundial, nuestros caminos se separaron y me voy informando por la prensa, las vicisitudes que debió enfrentar Tudor con Católica para conseguir viajar a jugar a Europa que era el sueño y los deseos de la familia Tudor y razón principal de la contratación a nuestra empresa para asesorarlo en dicho mundial.

Pasan los años, y nos reencontramos comentando el mundial del año 1990 en la Radio Gigante, dónde me solicita viajar con él a Suiza, ya que no está logrando sus objetivos, y me señala que, aunque en el Canal 13 TV, “Tito” Fouillioux resalte sus goles, él sabe que no lo está consiguiendo, que no está bien y me ofrece viajar por un mes a asesorarlo a Suiza, ya que sus verdaderas metas eran España y/o Italia.

Y llegamos al año 1993, yo trabajaba en Colo Colo, en ese gran grupo de trabajo comandado y dirigido por el gran Eduardo Menicchetti, con quién el deporte y el fútbol chileno ha sido ingrato y mísero para reconocer sus grandes méritos como el dirigente más exitoso de club deportivo alguno en nuestro país.

A través de Rafael Franz, reportero nuestro que cubría UC., me llega la solicitud de Luka Tudor, de enviar mi teléfono o de que le llamara, y aquí comienza a escribirse la historia del récord histórico. –

La verdadera historia

En nuestra primera entrevista le interpelo:

Luka ¿qué quieres?

A lo que contesta: “ser el mejor jugador del fútbol chileno”

Lo cual le objeto repreguntando:

¿No te parece que deberíamos comenzar por metas más reales?, como, por ejemplo, ¿luchar por estar considerado entre los 16 jugadores citados a los partidos?… y, que luego de conseguido aquello, ¿lidiemos por ser la primera opción de cambio para tu entrenador?…

Le relaté lo conseguido de aquella manera con “Pelé” Álvarez de Colo Colo, cuando éste transitó por un proceso similar de Nikefobia.

Continuando con mi planteamiento, le advierto que metas muy altas o muy bajas están condenadas al fracaso, y le digo que, en la secuencia lógica de lo que voy a hacer con y por él, es prepararlo para que:

Sea citado entre los 16

Luego, lograr ser primera opción de reemplazo para su entrenador;

Luego lograr, sin importar si juega un minuto o 20, hacer el gol del triunfo o del empate;

Le mostré los titulares que hacían relación a lo conseguido con “Pelé” Álvarez, donde la prensa señalaba, “para que se preocupa Pedro García, – entrenador en ese entonces de Colo Colo- si tiene a “Pele” Álvarez para ganar los partidos en los últimos minutos.

Le reseño como logramos con Rodrigo Barrera, ser el puntal de los éxitos de Católica hasta lograr el subcampeonato de la Libertadores;

Con Carlos Sintas, el goleador uruguayo;

Con el “Mortero” Aravena, ser el “botín de Oro” del fútbol colombiano, etc.

Así que le digo, no te preocupes, a partir de ahora vas a salir de ese pozo profundo en que te encuentras, vas a hacer goles, vas a conseguir tus metas y yo las mías…. Y así fue… Lo prometido se cumplió.

Mi Experiencia con Grandes Entrenadores

Toda esta certeza de que íbamos a lograr grandes cosas ;

; Que comenzaría a ser citado a los partidos;

Que “haríamos” goles, estaba basada en:

Primero que todo, en lo tremendamente ambicioso que era Tudor;

En que yo creía en su calidad de jugador, en su inteligencia, y, en la experiencia de formar parte de los cuerpos técnicos con entrenadores de la talla de Luis “Zorro” Álamos, el mejor entrenador que he conocido en mi larga trayectoria en el futbol nacional e internacional; Julio Comesaña un entrenador fuera de serie, a quién su carácter le impidió estar entre los mejores de América;

Óscar Washington Tabárez;

“Cua Cuá” Hormazábal;

Orlando Aravena;

Francisco “Pancho” Hormazábal;

Jaime Campos;

Clavito Godoy;

José Sulantay y tantos otros.

Le hago saber, que, a los D.T., les impresiona sobremanera, cuando un jugador demuestra niveles superlativos en los entrenamientos, sobre todo si está fuera del equipo.

¿Es lógico no? Los entrenadores se nutren de las ambiciones de sus dirigidos para conseguir sus propias metas, los necesitan.

Debo señalar que, todos los periodistas, relatores, comentaristas deportivos que se enteraron que había comenzado esta labor con Luka Tudor, me manifestaron su pesimismo al respecto, con juicios lapidarios de que no había nada que hacer con este jugador, que era un jugador del montón, que su tiempo ya había pasado, que era malo, etc., y mientras más me lo decían, más seguro estaba que lo conseguiríamos.

La Consecución de las Metas

Efectivamente, lo planificado y el trabajo fue rindiendo los frutos esperados y en menos de diez días:

Logramos destacar en los entrenamientos y hacer goles en ellos, razón por la cual comenzó a ser citado;

Pasó a ser la primera opción de cambio;

Empezó a convertir goles, aún jugando minutos, como se lo había predicho que ocurriría, con cifras realmente fuera de serie:

Tan así, que logró ese año jugando apenas menos de diez partidos de 33, ser el goleador del fútbol chileno, botín de oro, para quién no estaba siquiera jugando;

No sólo obtuvo ese año, el record de los siete goles, fue el jugador en la historia de los goleadores del fútbol chileno que menos partidos ha jugado y, ser, sin embargo, el goleador del campeonato.

Este hecho nadie lo resalta.

EL RECORD

En una de nuestras conversaciones de preparación le expreso, ok Luka, ya estamos haciendo los goles, ahora:

“Necesitas un partido redondo, dónde hagas 3 o 4 goles” y para ello debemos planificar un partido y le digo;

“El próximo compromiso es con Antofagasta, por lo tanto, vamos a usar ese partido y para ello, vamos a hacer lo siguiente”:

Luka habla con Rodrigo Barrera y dile que necesito que te ayude, que establezcan para ese partido una complicidad y que recuerde como le hacía hablar con Reinoso, “Coke” Contreras y otros para ponerse de acuerdo de cómo se iba a desmarcar para enfrentar y lograr desestabilizar las defensas partido a partido;

que establezcan para ese partido una complicidad y que recuerde como le hacía hablar con Reinoso, “Coke” Contreras y otros para ponerse de acuerdo de cómo se iba a desmarcar para enfrentar y lograr desestabilizar las defensas partido a partido; Que les voy a exponer como jugar contra la defensa de Antofagasta;

Que ellos tratan de imitar como juega Jozic y que a pesar que, aparentemente es la mejor defensa del campeonato, es muy permeable para jugadores como ustedes;

Sesión del día miércoles, le pregunto, ¿” Luka, hablaste con Barrera”? respuesta, no.…sesión día jueves, ¿hablaste con Barrera? si;

Planificamos el partido en base a la defensa de Antofagasta y Luka transmitió a Rodrigo que debía hacer;

Más una llamada telefónica entre Rodrigo Barrera y quién escribe estas líneas, dónde establecimos la estrategia;

Esto lo aprendí, trabajando con el “Zorro” Álamos, quién me pedía realizar este trabajo a mi discreción y que le informara o lo comentábamos;

Es decir, que yo provocara estas complicidades en las defensas o ataques en los equipos en que trabajamos juntos;

Si, ya sé lo que usted amigo lector está pensando, y efectivamente debería ser así;

Desafortunadamente, algunos entrenadores no hablan con sus jugadores, no preparan los partidos como corresponde, no fomentan complicidades entre jugadores ya sea en defensa o ataque.

Les cuento, con mi equipo de basquetbol Lautaro, fuimos campeones invictos en el Campeonato Oficial de la Asociación de Basquetbol de Santiago, por años, incluso dando hasta 20 años de ventaja y, siempre los goleadores eran de nuestro equipo.

En la Liga Metropolitana de basquetbol, aparte de ser campeones invictos, dejamos una marca hasta ahora no superada de 168 puntos en un partido ¿sabe por qué?

Quién escribe era el conductor y D.T. del equipo, y analizábamos con cada uno de mis compañeros al equipo rival, sus debilidades en la defensa y por lo mismo, les anticipaba como les iba a pasar el balón y el resultado estuvo siempre a la vista, nuestro equipo tenía siempre los tres goleadores del campeonato oficial del básquetbol de la Asociación Santiago.

Volviendo al fútbol, Antonio “Chino” Arias declaró a la prensa, que nos preparábamos de tal manera, que a pesar de jugar con una hernia discal toda la temporada, había anulado a los mejores punteros del campeonato.

No olvidemos que fue elegido por el Diario la Tercera, el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos. Trabajamos juntos hasta que dejo de jugar. Con esto quiero indicar que lo mismo se puede trabajar en las defensas.

La Preparación de Luka Tudor

Se realizó un trabajo con el “Método Sforzini” que incluye hipnosis:

Como pionero en la materia, tanto en Chile como en Colombia, junto a una larga lista de deportistas, hemos conseguido records nacionales, internacionales, medallas de oro para Chile, ganando el Orlando Guaita, panamericanos, campeones del fútbol chileno, evitar el descenso, otros.

La Praxis

Se realizó un trabajo de análisis táctico de la forma de jugar la defensa de Antofagasta, ya que, buscábamos lograr marcar tres o cuatro goles ese día.

Habíamos planificado entre los tres y cuatro goles, contando para ello con la ayuda y compromiso de Rodrigo Barrera.

El día sábado afinamos los detalles, ya que Luka le dice a su entrenador, Ignacio Prieto, que le dé permiso para salir de la concentración, para ir a la Virgen,que el sigue una manda, cuando la verdad, es que se va a mi oficina, y allí hacemos la última hipnosis y repasamos nuestra estrategia. NADA AL AZAR.

LOS SIETE GOLES

Y llega el gran día, un Rodrigo Barrera -con quién tuve el honor de trabajar y logramos grandes cosas juntos-, inspirado, extraordinario como siempre, en habilidad el mejor del fútbol chileno, con enganche con ambas piernas, inteligente, a quién solo le faltó lo que le sobraba a Luka Tudor, AMBICIÓN para haber jugado en Europa, pues bien:

Los Ingredientes

Un Rodrigo Barrera con las instrucciones precisas de lo que debía hacer para ayudar a Luka a lograr marcar los goles planificados, de hecho, lo asistió en tres goles;

Un Luka Tudor ambicioso, tratando de revertir su historia negativa desde que salió de Chile;

Un Luka Tudor, preparado con hipnosis para estar tranquilo, concentrado;

Con la orden post-hipnótica de que no iba a titubear, dudar frente al arco;

Que su mente estaría abierta a aprovechar en forma instantánea cualquier oportunidad para finiquitarla, lo que ya se veníamos realizando en los partidos anteriores;

Conociendo claramente cuales, y como debían ser sus movimientos dentro de la cancha, en función del juego del gran Rodrigo Barrera.

Y comienzan los goles, uno tras otro, logrando y excediendo lo planificado, gracias a la generosidad, despliegue y habilidad de Barrera, sumada a la gran capacidad de finiquito y la ambición de Luka Tudor y el trabajo de quien escribe estas líneas.

Un Punto Negro

Termina el partido y Sergio Livingstone entrevista a Tudor en el programa deportivo para el cual comentaba:

Hacen referencia al penal errado por Barrera y lo culpan por haber arriesgado el record de Luka y/o que éste podría haber dejado una marca más inalcanzable, -8- a lo que Tudor responde de manera inapropiada, negativa en contra de Barrera.

Terminado el partido Luka Tudor me llama por teléfono para darme las gracias y nos felicitamos mutuamente por el gran logro, le digo:

“A la noche, te van a entrevistar todos los canales y los diarios y debes arreglar, corregir lo que dijiste respecto al penal de Barrera, debes rectificar lo que dijiste ya qué:

Él jugó para ti hoy y no debes condenarlo públicamente, al revés, di que tú estás agradecido de él;

Afirma que tú le pediste que él lo ejecutara como premio a lo que había hecho por ti. Que, como ya señalé, estaba planificado;

Luka por otra parte, me pide:

Que no diga nada;

Que no de entrevistas, ya que está al corriente, que periodistas amigos saben que yo trabajo con él;

Esto porque no quiere que digan y se burlen de él de que hace goles hipnotizado;

Que cuando se retire del fútbol, me promete, que cuando lo entrevisten, el dirá todo lo importante que fue mi trabajo en su vida deportiva y la verdadera historia del record de los siete goles, la que finalmente yo le estoy contando a ustedes.

La Lealtad y Sus Costos

Ese día, terminado el partido e inmediatamente después de hablar con Luka Tudor, me llaman dos amigos:

José Luis Molinari Zuanic Q.E.P.D, gran amigo y persona, con quién además jugábamos basquetbol en los fines de semana que nuestra actividad en el fútbol lo permitía, ya que, yo trabajaba en esos tiempos como comentarista de “Colo Colo en el Aire” o en “Más Deporte” y él en “Ovación en Cooperativa”.

Pues bien, me dice:

“Víctor te tengo en una línea y a Luka en la otra, para sacarlos al aire y conversemos sobre tu trabajo con Tudor, como ha sido todo este milagro ya que Luka ni siquiera era suplente en Católica y con tu trabajo mira dónde está ahora en tan corto tiempo.

Mi respuesta:

“José Luis, amigo, perdona, pero no puedo, acabo de comprometerme con Luka Tudor que no hablaré, que no quiere que digan que hace goles hipnotizado, lo lamento.

Me reclama, y finalmente me dice que estoy equivocado, que luego me voy a arrepentir, que los momentos de éxito hay que aprovecharlos, y nos despedimos con un te quiero amigo, y me insiste, “te vas a arrepentir, el mundo no funciona así”.

El Gran Luis Urrutia (“Chomsky”)

El segundo llamado, es de mi gran amigo, Luis Urrutia, gran periodista, con varios libros publicados, un erudito del fútbol, con una memoria privilegiada, con quién data una amistad muy grande de años y además que, en ese momento, trabajábamos en “Colo Colo en el Aire” como comentaristas.

Pero su llamado no era por nuestro programa, era por su trabajo en el Diario la Tercera

Luis Urrutia me dice:

“Te tengo la portada del Diario la Tercera y una entrevista en el suplemento deportivo de mañana lunes, para que cuentes todo tu trabajo con Tudor y este record de los siete goles.

Le dije que no, ya que tenía un trato con Luka de no hablar, y le repito lo mismo que le había dicho a José Luis Molinari, que él quería evitar que le gritaran que jugaba hipnotizado o que hacía goles hipnotizado, que me había prometido que cuando se retirara del fútbol, a la primera oportunidad y entrevista, el reconocería que sus mejores momentos en el fútbol los había conseguido trabajando conmigo.

Sus aprensiones –las de Tudor-, le explico, se basaban en que tenía una referencia que un periodista había titulado una vez, en la revista Ercilla, asistimos a una estafa, Martín Vargas peleó hipnotizado….

Él también me insiste que debo aprovechar el momento, que luego ya no será noticia, que piense en mí y en mi familia, que esto era la culminación de todo lo que yo venía haciendo en el deporte chileno, que yo lo necesitaba;

En suma, que no fuera tonto, que tenía que aprovechar mi momento de fama, que cuando Luka Tudor me buscó, sabía que yo trabajaba con hipnosis, que todos saben que yo preparo a los deportistas con hipnosis y me repite, que no sea tonto.

Mi respuesta final, lo siento, sé que tienes razón, te lo agradezco amigo, pero una de las cosas que me enseñaron en casa, es ser leal, le dije, soy hijo de milico, y la lealtad es valor supremo, así me formaron;

Al día siguiente, cuando estábamos comentando en nuestro programa “Colo Colo en el Aire”, irrumpe nuestro compañero Mauricio Ramírez y, señala que me felicita, que se siente muy orgulloso de trabajar conmigo, que, viajando de Concepción a Santiago, venía escuchando el partido de Católica y que José Luis Molinari se había referido a todo lo que yo había hecho por Luka Tudor y que ese logro era mío, vertiendo comentarios muy elogiosos sobre mi trabajo en el deporte chileno e internacional.

Partido en Calama

Hay actos de nuestros deportistas que retratan muchas veces su falta de coherencia, de congruencia para con sus deseos de ser exitosos, y de allí mi defensa a Vidal en una de mis columnas:

Va Católica a jugar a Calama, y con gol de Luka Tudor está ganando 1×0. Queda menos de un minuto de partido.

El lateral izquierdo de Cobreloa inicia su marcha con la pelota desde la línea central.

Pasa al lado de Tudor, quien lo mira y le deja transitar libremente, a pesar de que;

Hemos trabajado con mi concepto, aplicable tanto para el ataque como en la defensa:

“Cualquier balón puede ser gol” y que en esa dinámica hay que estar siempre dispuesto a evitar lo que llamo “la triple amenaza”, que consiste en que todo jugador con el balón en los pies puede:

Tirar al arco;

Driblear en pos del arco;

Hacer un pase gol, levantar un centro.

Pues bien, el lateral envía un centro, gol y empate de Cobreloa;

Se le remarca en el análisis del partido, algo que hacíamos siempre buscando la “perfección” del juego:

Mira Luka, no es lo mismo un titular “Con gol de Tudor Católica gana en Calama a Cobreloa; que “Católica empata con Cobreloa”.

Que él pudo evitar ese gol, que la ambición debe ser más sistémica.

Los Triunfadores

Uno ve a un Djokovic, cuando logra ser el No 1 del mundo correr hacia su equipo de trabajo abrazarlos y felicitarse recíprocamente, entendiendo que en la vida adulta y madura el éxito está determinado en parte por entender la interdependencia, y;

Al compararla con la conducta de algunos deportistas chilenos, individualistas y egocéntricos a la hora del triunfo, como si el éxito fuera sólo de ellos, y se comprende su debilidad.

Sin embargo, existen las excepciones:

Como Crisosto, cuándo reconoció en las 21 preguntas del Diario la Tercera, de Adamol, que recibió mi ayuda con hipnosis en los baños del Estadio Nacional, ya que yo trabajaba en otro equipo y que ese día después de una larga sequía goleadora hizo el gol del triunfo sobre la U.

Martin Vargas, quién le declara al periodista de Las Últimas Noticias que fui muy importante en su carrera, lo que lleva a éste a entrevistarme junto a Martin en un reportaje cuando se cumplieron los 20 años de la pelea con Miguel Canto en México.

Para ser justos, hay una lista interminable de deportistas que, a través de los distintos medios de prensa, han reconocido y agradecido mi asesoría, incluso dedicándome su éxito.

Como el gesto de Sandrino Castec enviándome una tarjeta de navidad muy conceptuosa por mi trabajo con él;

enviándome una tarjeta de navidad muy conceptuosa por mi trabajo con él; “Pele” Álvarez invitándome a su matrimonio, gesto del cual siempre estaré agradecido, ya que implica ser partícipe de un hecho muy significativo en la vida de todos nosotros;

invitándome a su matrimonio, gesto del cual siempre estaré agradecido, ya que implica ser partícipe de un hecho muy significativo en la vida de todos nosotros; Carlos Sintas, quien hasta el día de hoy agradece todo lo que hice por él;

En 1977, Pecoraro le comentó a su entrenador, Luis Álamos: “Usted formó el Ballet Azul, Colo Colo 1973, dirigió en dos Mundiales y tiene vueltas olímpicas; yo hice giras, gané la Copa Chile 1975 y ahora estamos obligados a pelear en la liguilla de promoción”. El Zorro Álamos se percató de la presión de Pecoraro y lo envió con Víctor Sforzini, el hipnoterapeuta. “Yo no creía en ese tema, pero conversé con él y de pronto me quedé dormido. Tuvieron que despertarme para ir al partido. Sentí que me había sacado un gran peso de encima y ese día le convertí el gol a Deportes Ovalle, donde actuaban los hermanos Gómez y Hugo Tabilo”. https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/una-foto-cassius-clay/21838/

Por otro lado, es justo eso sí, reconocer que, en el programa conducido por mi amigo Alfredo Lamadrid, “Cada Día Mejor” después de entrevistarme, (he sido participado como en seis programas suyos), él invitó a Luka Tudor, quién luego de referirse al trabajo para el Mundial de 1987, reconoció todo mi trabajo con hipnosis en sus logros del record y más. De hecho, vimos el programa juntos Luka y quien escribe estas líneas en mi casa, ya que, los programas son grabados.

Luka Tudor Veinte Años Después

Entrevista a Diario La Segunda, a los 20 años del record histórico;

“A esas alturas ya estaba claro que era un partido especial para mí. Además de las excelentes habilitaciones que recibí de Rodrigo Barrera, hice un gol tomando un rebote que me quedó justo… Se me estaba dando todo”.

“La verdad es que yo no estaba preocupado por la cantidad, ni se me pasaba por la mente que podía establecer alguna marca. Pensaba más a futuro, que estaba aprovechando mi oportunidad y podía ganarme un puesto de titular”, comenta.

“Es que él me había dado grandes pases, contribuyó mucho en mis goles y me pidió el penal. Pensé que era justo que lo tirara él, y de verdad yo no estaba preocupado de batir alguna marca”. Eso es falso de falsedad absoluta como pueden concluir al leer la verdadera historia

COROLARIO

Aunque suene muy autorreferente:

Si Tudor no se hubiera preparado con mi método, este histórico hecho que comento jamás habría sucedido, seguramente habría terminado de suplente en Católica, tal como estaba, encerrado en sus penas e incapacidades, pero, por, sobre todo, sin Rodrigo Barrera, Luka Tudor, jamás de los jamases lo habría conseguido, ni aún con mi trabajo.

Le dejó una reflexión al medio, ya que, todo esto demuestra, que:

Los éxitos si se pueden planificar;

Que los goleadores pueden proyectar sus partidos;

Nos propusimos hacer goles en todos los partidos y se consiguió plenamente, más aún, con menos de diez partidos jugados, se logró ser el goleador del fútbol chileno con 17 goles contra 33 fechas jugados por el resto de los jugadores…

Para pensar, ¿no?

Lo mismo que sucedió con Jorge “Mortero” Aravena en Colombia:

El éxito es la resultante de un trabajo bien realizado, no es fortuna,

¿Recuerdan a Fernando “Mono” González, que asombraba a todos por ser el goleador del campeonato, cuando Deportes la Serena iba último al término de la primera rueda? ¿Con apenas 6 puntos?

¿El gol del año del “Coto” Acevedo cuando le hace primero el sombrero a Don Elías Figueroa en el partido Audax Italiano Palestino;

¿El gol del año, de taco, del excepcional jugador Daniel Horno contra Rangers de Talca?

¿El gol de “Mortero” Aravena a Uruguay? Todos fueron preparados por mí en la noche previa al partido. En el caso de Aravena, ese día, mi discípulo y amigo el uruguayo Carlos Santa Cruz lo preparó con hipnosis, con mi técnica, bajo mi supervisión.

¿La medalla de oro para Chile en el Orlando Guaita de Leslie Cooper? Después de conocernos en un programa de Radio Portales, “La Gran Encuesta” dirigido y conducido por mi gran amigo y periodista, Vicente Pérez Zurita, me llama y me pregunta ¿Cuánto me cuesta tu trabajo para ganar el Guaita?

Lo ganamos de punta a cabo, cada clasificatoria y la final, contra argentinas, brasileñas y demases.

La lista es larga, pero sí, efectivamente, el éxito la consecuencia de no dejar nada al azar y “saber hacer”.

Por años, guardé en secreto lo que realmente permitió que se escribiera en la historia deportiva del futbol chileno y en las vidas de Luka Tudor; Rodrigo Barrera y de quién escribe estas líneas en base a la promesa de Tudor. Creo que dos personajes de esta historia no recibieron los honores merecidos por el silencio de ambos, en respeto de las necesidades de Tudor

Hoy Les Dejó Para La Reflexión Y Discusión:

La gran utilidad de la hipnosis en la práctica deportiva:

Como se rescata a jugadores de calidad que están perdidos en sus conflictos, miedos incapacidades.

¿Cuánto dinero pierden los clubes por no tener estos tipos de asesorías, que les permitirían no sólo recuperar la inversión además de lo deportivo involucrado?

Ese fue el criterio aplicado por Carlos Arcesio Paz, dirigente del Deportivo Cali cuando me lleva contratado a Colombia:

– Recuperar la inversión realizada al comparar a Jorge Aravena

– Potenciar a todos sus jugadores

– Recuperar a Alfredo Mendoza (jugador paraguayo) quién disputó posteriormente la final de la Copa Libertadores con Newells Old Boys de Rosario.

Como dije y escribí hace ya más cuarenta años, debemos modificar nuestra forma de:

Enfrentar el éxito; el triunfo; la derrota y el fracaso;

El logro;

Finalmente tenemos que aprender a hacer que las cosas nos pasen, nos ocurran y no esperar el rayo divino para que nos acontezcan y eso quedo demostrado una vez más desde que asesoro deportistas con lo que realicé con Luka Tudor.

Les dejo a Erick Pohlhammer relatando su visión de lo que hice con Luka Tudor:

