Este lunes, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, abordó los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem que muestran un aumento en la desconfianza al trabajo del órgano redactor.

En detalle, solo el 40% de las personas consultadas confía en el órgano redactor de la nueva Carta Fundamental, mientras que el 58% desconfía. Así también, la intención de votar Rechazo (48%) se separa del Apruebo (35%) por 13 puntos en el plebiscito de salida, mientras que la posibilidad de que hubiese tres alternativas, el 41% votaría por una tercera vía que proponga una nueva Constitución.

Al respecto, Quinteros dijo en conversación con Radio Universo que agradecen las encuestas “porque nos van ayudando primero a seguir con ese sentido de realidad que hemos estado trabajando desde el inicio, tratar de mejorar todo lo que podamos porque todo en la vida es por supuesto perfectible, pero seguimos avanzando porque más allá de las encuestas nosotros tenemos un mandato muy acotado, entonces tenemos que seguir avanzando porque no podemos quedarnos pegados en las encuestas”.

Mientras que sobre la “tercera vía”, la presidenta de la Convención fue enfática en decir que es un tema cerrado y zanjado, junto con aclarar que para ella no es viable esa opción: “No me parece adecuado que se estén levantando por ciertos grupos, no sé de dónde vendrán estás ideas, de cambio a lo que ya tenemos claro sobre las reglas del juego y además va en sintonía con la misma recomendación de la Comisión de Venecia que no recomienda cambiar las reglas del juego porque han sido desde el inicio, desde el plebiscito de entrada, hemos dicho que va a ser un órgano específicamente creado para el fin de la Convención Constitucional que va a redactar una propuesta”.

“La tercera vía es una idea que surge fuera de la Convención, no es parte de nuestras atribuciones, ni nosotros iniciamos este tema, ni de nuestra voluntad tampoco (…). Eso atenta también contra los procesos mismos de democracia que hemos levantado como país”, expresó Quinteros.

Última semana para terminar la propuesta de borrador de nueva Constitución

“Esta semana terminamos el cierre de todas las comisiones, entonces ya está esa sensación de que vamos avanzando, que vamos terminando incluso, pese a que nos faltan etapas, pero ya cerrando el proceso de tramitación de la norma, y una alegría de mirar hacia atrás y todo lo que hemos podido avanzar y todos los obstáculos barreras que hemos superado, con mucha alegría y esperanza seguimos trabajando”, dijo la presidenta del órgano redactor sobre la última semana de tramitación de normas que irán a la propuesta de nueva Carta Magna.

Sobre el cronograma, explicó que “para esta semana, lo que tenemos es Pleno de lunes a sábado, excepto el martes que lo dejamos para el trabajo de comisiones donde tenemos que ya votar los informes finales para poder cerrar esta etapa para que el lunes 16 -de mayo- esté lista la propuesta de borrador de nueva Constitución”.

Y añadió que en la propuesta “llevamos hasta ahora un poco más de 400 artículos, todavía nos falta el proceso de armonización (…). Lo que sí es cierto que tenemos una propuesta de Constitución que es ecológica, paritaria, regional y garante de derechos”.

Comisión de Justicia repone artículos de Sistema Político: “No es romper las reglas del juego”

Durante la votación del informe de la Comisión de Sistema Político el viernes, el pleno de la Convención Constitucional rechazó por dos votos el inciso que resolvía las controversias entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones.

Pero la Comisión de Sistema de Justicia dio un giro a esa situación, es así que tras finalizar el plazo para presentar indicaciones -el que se cerró el viernes a las 23.59-, este domingo la instancia votó en particular en el exCongreso Nacional la segunda propuesta de normas que no lograron los 2/3 en el pleno.

Fue así que la comisión aprobó por 13 votos a favor la indicación que sustituye los incisos primero al séptimo del artículo 69, sobre las atribuciones de la Corte Constitucional, y que permite la insistencia de los diputados por sobre la Cámara de las Regiones.

Esto generó controversia y polémica, que algunos convencionales catalogaron como “trampa” y “triquiñuela”. Al ser consultada por esta situación, Quinteros aclaró de inmediato que “primero no es romper las reglas del juego porque el reglamento de la Convención no inhabilita esta posibilidad, entonces en rigor no estarían incumpliendo nada dentro del reglamento”.

/psg