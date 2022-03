La Sala del Senado aprobó este miércoles la reforma constitucional que amplía las causales de renuncia de un convencional constituyente, pero rechazó el mecanismo para su reemplazo, abordando de esa forma la situación del representante del distrito 13, Rodrigo Rojas Vade, quien dejó su escaño tras mentir sobre su estado de salud.

Pese a que los autores de la iniciativa, pertenecientes a la oposición, plantearon la necesidad de votar el proyecto como un todo, finalmente se acordó revisarlo por separado, tal como lo solicitó la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, quien apuntó que la opción de reemplazo ya está contemplada en el artículo 51 de la Constitución.

En su intervención, la parlamentaria gremialista recalcó que “acá se está partiendo de una hipótesis equivocada (…) se dice que hay que legislar porque en esta materia no existe norma, pero eso es un error”, apuntando que dicha norma “dice que cuando hay una vacancia de un diputado independiente, no hay reemplazo”.

“Otra cosa es que no nos guste esa norma (…) seamos claros, estamos en esto a causa de un constituyente en especial y estamos alterando las reglas del juego a posterior, no me parece que esto corresponda. Las normas existen, tanto para la renuncia como para el reemplazo”, añadió.

Según la legisladora, en esta ocasión “se está agregando a la causal de la salud cualquier hecho grave, pero está bien (…) no hay reemplazo para los independientes, no me parece justo, así que voto a favor en general la primera parte, pero en el reemplazo no, porque la norma ya existe”.

En contraparte, el senador Carlos Bianchi, quien dio a conocer el informe de la reforma como presidente de la comisión de Gobierno de la Cámara Alta, explicó la necesidad de no dejar la renuncia sin reemplazo, ya que esto “atenta contra la voluntad soberana” y que se debe “resguardar la igualdad ante la ley de los independientes”.

Lo mismo explicó el senador socialista, Álvaro Elizalde, quien recordó que la idea de crear listas de independientes para la elección de convencionales respondía a la necesidad de abrir espacios a personas que no son militantes, pero que compartían cierto ideario político, para que participaran en la redacción de la nueva Carta Magna.

En tanto, el senador DC, Francisco Huenchumilla, apuntó que si se rechazaba el mecanismo de reemplazo, se produciría un “choque de normas constitucionales”, ya que se contravendría el artículo que establece que la Convención debe contar con 155 miembros, lo cual actualmente no está ocurriendo.

Sin embargo, Ebensperger y el senador Juan Antonio Coloma (UDI), le retrucaron que eso no es impedimento, ya que en ocasiones anteriores, al producirse una vacante de un independiente en la Cámara de Diputados o el Senado, dicho cupo no se rellena y solo se ajustan los quórums de votación.

En definitiva, por la primera parte de la reforma, que señala que “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60, los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones”, votaron 31 senadores a favor.

Mientras que por la segunda, que señalaba que “en caso de producirse una vacante en los cargos de convencionales constituyentes que participaron en listas electorales conformadas sólo por independientes, la provisión referida en el artículo 51 se hará con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral”, votaron 13 a favor, 12 en contra y tres abstenciones, sin superar el quórum de dos tercios.

Ahora, la iniciativa será revisada en segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados.

/psg