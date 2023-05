Tina Turner, la imparable cantante y artista que se asoció con su esposo Ike Turner para una carrera llena de éxitos y presentaciones en vivo en las décadas de 1960 y 1970 y sobrevivió a su terrible matrimonio para triunfar en la edad adulta con la canción que encabezó todas las listas de éxitos “What’s Love Got to Do With It”, ha fallecido a los 83 años de edad.

Turner falleció el martes en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras padecer una larga enfermedad, de acuerdo con su representante. Adquirió la ciudadanía suiza hace una década.

Pocas estrellas llegaron tan lejos como ella. Su nombre de pila era Anna Mae Bullock, nació en un hospital de una región segregada de Tennessee y tras superar muchos obstáculos, pasó sus últimos años en una residencia de más de 24.000 metros cuadrados (260.000 pies cuadrados) en Lago Zúrich.

Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y en la ruina financiera por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí sola cuando tenía unos 40 años, en un momento en el que la mayoría de sus colegas ya iban cuesta abajo y siguió siendo la principal atracción para quienes buscaban acudir a conciertos muchos años después.

Admirada por artistas que van desde Beyoncé hasta Mick Jagger, Turner fue una de las cantantes más exitosas del mundo, conocida por canciones pop, rock y R&B como “Proud Mary”, “Nutbush City Limits”, “River Deep, Mountain High” y los éxitos que tuvo en la década de 1980, entre ellos “What’s Love Got to Do with It”, “We Don’t Need Another Hero” y una versión de “Let’s Stay Together” de Al Green.

Se distinguía por su voz de contralto, su sonrisa atrevida y sus pómulos marcados. Tenía una variedad de pelucas y las piernas musculosas y rápidas que no dudaba en lucir. Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 premios Grammy, fue elegida junto a Ike para el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1991 (y en solitario en 2021) y fue homenajeada en el Centro Kennedy en 2005, con Beyoncé y Oprah Winfrey entre los que le rindieron un homenaje. Su vida se convirtió en la base de una película, de un musical de Broadway y un documental de HBO en 2021 que ella señaló era su despedida pública.

Hasta que abandonó a su marido y reveló su historia, era conocida como la voraz compañera de Ike en el escenario, protagonista del show “Ike and Tina Turner Revue”. Ike era el primero en actuar y dirigía el espectáculo, eligiendo el material, los arreglos y los coristas. Hicieron giras constantes durante años, en parte porque Ike a menudo andaba escaso de dinero y no estaba dispuesto a perderse un concierto. Tina Turner se vio obligada a seguir adelante aún con bronquitis, con neumonía, con el pulmón derecho colapsado.

