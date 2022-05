“Por Dios que están hablando mal los personajes de Gobierno. ¡Es que no tienen un diccionario!”.

Con este duro descargo, el reconocido Profesor Campusano arremetió sin filtro contra las autoridades del Ejecutivo.

En La Maldito, programa de YouTube que conduce Patricia Maldonado, el docente apuntó directamente al Presidente Gabriel Boric.

“Yo creo que Boric, con todo el respeto que me merece… Gabrielito, llamémoslo Gabrielito, no tiene diccionario. Y no tiene nadie que lo instruya”, afirmó.

Asimismo, indicó que “yo entiendo, con el respeto que merecen los lisiados, que no le puede enseñar a correr al Presidente gente que es coja desde el punto de vista gramatical y está mal idiomáticamente”.

“Muy mal dirigido. Claro, no terminó nunca una carrera, metía perros a la sala de clases para funar y arruinarle la onda a los profesores”, aseguró el académico de la lengua, recordando antiguas acusaciones que -según explicó- le compartieron sus colegas.

SERVICIO MILITAR

Luego, recalcó que “Gabrielito no tiene protocolos ni puede aprender cuál es la izquierda y cuál es la derecha en una presentación militar, porque estos cabros ni siquiera hacen el servicio militar como lo hice yo, porque confunden el servicio militar con ‘milicos, dictaduras, que esto, que esto otro…’”.

“Confunden todo, cuando el servicio militar es un internado muy provechoso si uno tiene que el corazón puesto en la patria, pero estos niñitos no, porque tienen el corazón en otra patria”, concluyó Campusano.

