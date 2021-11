En horas de esta madrugada se reportó un nuevo ataque incendiario en La Araucanía. Esta vez fue contra el fundo en Traiguén que es propiedad del diputado Jorge Rathgeb de Renovación Nacional.

El parlamentario denuncia que “alrededor de nueve sujetos, a rostro cubierto y portando armas ingresaron al predio, donde en primer lugar procedieron a iniciar el incendio en 3 bodegas y junto a ello también a maquinarias como es el caso de dos tractores y otros equipos de trabajo, trigo, avena, lupino, semillas de distintas especies, fertilizantes y un vehículo”.

Agrega que “acto seguido irrumpen en la casa habitación, iniciando fuego en el comedor y dirigiéndose a los dormitorios donde estaba el matrimonio que trabaja en el predio -ambos adultos mayores- a quienes apuntaron con armas, obligándolos a levantarse y salir de la vivienda la que ya se encontraba envuelta en llamas”.

Carabineros agrega que “en el lugar dejaron una pancarta con la leyenda ‘Fuera las forestales del territorio mapuche, fuera los milicos, nuestros muertos serán reivindicados, libertad a los PPM, Weweiñ Marichiweo – Ort Mangiwllwenu CAM'”.

Hasta el momento no hay detenidos.

Rathgeb sostuvo que “estos dementes no me van a impedir cultivar mi tierra para que llegue el pan a la mesa de mis compatriotas; aunque sea con una pala lo seguiré realizando. A pesar de este hecho de carácter terrorista como he indicado y he señalado constantemente en mis intervenciones, seguiré en mi rol de parlamentario alzando la voz para que esto no se reitere”.

Y cierra con que “acá nuevamente se puso en juego vidas humanas, lo que hace aún más grave lo acontecido, porque no contentos con quemar bienes materiales, también existió violencia hacia quienes viven en el predio, en este caso un matrimonio de adultos mayores. Esto sigue demostrando que el Estado de Emergencia debe mantenerse y el Gobierno exigir que el trabajo investigativo pueda arrojar resultados, no solo por lo que me ha tocado vivir con mi familia, sino por todos quienes han sido víctimas de estos hechos”.

/psg