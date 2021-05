Un equipo de astrónomos de la Unidad Nacional de Telescopios de Australia ha anunciado el descubrimiento de un nuevo círculo de radio excéntrico (Odd radio circle, en inglés), un enorme objeto astronómico como otros cuatro descubiertos en 2020 que, en longitudes de onda de radio, es muy circular y más brillante a lo largo de sus bordes, y que, de momento, genera más preguntas que respuestas.

La enigmática mancha se compone de un anillo circular y de un núcleo, y ninguna de sus regiones emite “longitudes de onda que no sean de radio”, no siendo visibles en longitudes de onda infrarrojas o de rayos X, explican los investigadores australianos en un artículo aceptado este miércoles para la publicación en la sección en línea de Monthly Notices of the Royal Astronomy Society. Además, tiene una “galaxia compañera, la DES J010226.15-245104.9, ubicada o proyectada en la parte sureste del anillo”, pudiendo estar relacionada con otra galaxia elíptica, la DES J010224.33-245039.5, que se observa en su parte céntrica.

Discovery of another Odd Radio Circle (ORC) with ASKAP. – But what are they ? See our paper accepted for MNRAS Letters: https://t.co/S3YJ1W9euF pic.twitter.com/VqxWvJnwJf

— Baerbel Koribalski (@HIgalaxies) April 28, 2021