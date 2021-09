La senadora Carolina Goic (DC), expresó este lunes su rechazo hacia la mentira que levantó el convencional Rodrigo Rojas Vade (Pueblo Constituyente) sobre su supuesta afección de cáncer, asegurando que lo realizado por el representante del distrito 13 es una “burla” para quienes padecen esa enfermedad.

En entrevista con Radio Universo, la parlamentaria, quien sufrió y superó esa dolencia, comentó que “yo siento que es una burla, yo veo en el contraste de las personas que se han puesto con generosidad al frente en momentos muy duros de sus tratamientos, con este montaje hecho para generar empatía y ganar votos”.

“Es una mentira que se hace al país con algo tan doloroso. Mi solidaridad con toda la gente que se siente engañada en algo tan sensible y duro para una persona y una familia como tener un cáncer”, añadió, junto con expresar su preocupación por los efectos de esta situación en la Convención Constitucional.

Al respecto, la legisladora advirtió sobre lo que significa este hecho “para la fe pública, para la Convención, para una instancia que lo que tiene que hacer es justamente reconstruir confianzas, que a mi me parece que queda seriamente dañada si es que Rodrigo Rojas permanece ahí después de lo que ha hecho”.

“A mí me sorprende hoy día cuando hay quienes tratan de matizar. Leo en el diario las declaraciones de algunos de sus colegas o cercanos de la Lista del Pueblo que dicen que empatizamos con la situación y uno dice no puede ser. La mentira es mentira y eso es reprochable, sea quien sea que lo haga”, enfatizó.

A juicio de Goic, “aquí de fondo, en lo profundo, hay una situación que tiene que ver con la crisis ética que tenemos en nuestro país, con cómo no se puede instalar la política del todo vale e insisto, el cómo hoy la Convención se hace cargo de eso. Creo que minimizarlo sería muy grave para la tarea que tiene”.

“Yo creo que él no puede seguir en la Convención y creo que aquí no puede justificarse en los temas reglamentarios, que no hay alternativa. Hoy la Convención está creando su propio reglamento y creo que no solo en su decisión personal, acá hay una decisión institucional que tiene que tomarse”, recalcó.

En esa línea, la senadora sostuvo que si Rojas Vade “sigue en la discusión después de que está ahí en base a una mentira a sus electores, eso va a empañar la tarea de la Convención hacia adelante, socava las bases mínimas de la confianza respecto de lo que la Convención tiene que hacer”.

